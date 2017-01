«Ya ha habido dos casos sobreseídos en el proceso de Bidegi»

Desde que empezara la legislatura, al departamento de Infraestructuras Viarias le persigue la sospecha que la oposición arroja sobre la solvencia y el uso legal de Bidegi. Sin embargo, tanto el tramo Antzuola-Bergara como el peaje de la N-1 han sido encomendados a la sociedad foral.

¿Ha dudado en hacer uso de este instrumento?

Rotundamente no. Hemos tenido siempre, incluso en la oposición, total confianza en Bidegi y en su solvencia. Yo planteo el trabajo entre Bidegi y el departamento como un todo. Tenemos una gestión en la financiación de nuestras carreteras de alta capacidad ejemplar a nivel europeo.

¿Por qué lo dice?

No tenemos concesiones, la Diputación controla el instrumento al cien por cien, y los partidos representados en las Juntas Generales están sentados en el consejo de administración, por lo que hay total transparencia. En el caso de Deskarga, por ejemplo, la dirección de obra va a ser la que ha hecho el seguimiento del proyecto con la ingeniería. Va a haber una coordinación total con los propios funcionarios de la Diputación.

¿Le preocupa el proceso judicial que sigue abierto por delitos, entre otros, de malversación?

Me preocupa desde el punto de vista sobre todo personal, porque hay una gente imputada que tiene su vida profesional que ha sido seriamente perjudicada y un entorno que está sufriendo mucho. Están imputados la dirección de obra, el director técnico de Bidegi, una técnico y una administrativa. Con los informes de revisión que ha hecho la Diputación con los técnicos de la casa que tienen una reconocida labor en ejecución de proyectos de este calado, ha quedado muy claro que aquí no ha habido ninguna malversación y que esas querellas se han construido sobre una manipulación de datos.

¿Qué espera que pase?

El juez dirá lo que tenga que decir. Insisto que lo que me preocupan son las personas, porque Bidegi no ha sido perjudicada. Es un instrumento que está intacto, al margen de las querellas, que han sido un instrumento para hacer oposición política. Estos procesos se suelen alargar y ojalá se acabara cuanto antes. Pero ya ha habido sobreseimientos. Los casos de los dos técnicos de Bidegi han sido sobreseídos. Ya no están imputados. Creo que cuando el juez y el fiscal vayan contrastando los informes técnicos, se aclarará todo.