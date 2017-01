La liberalización de las rebajas compromete la mitad de las ventas del pequeño comercio

Después de dos semanas las fiestas navideñas tocan a su fin. Sin embargo, empieza hoy otro periodo, casi tan esperado por algunos como los niños esperan la llegada de la Navidad. Empiezan las rebajas, y lo hacen un sábado, en el que las tiendas del territorio guipuzcoano esperan recibir a numerosos clientes hambrientos de suculentas ofertas. Sin embargo, muchos ya han ido haciendo boca y han ido picando de allí y de allá con los descuentos y promociones que numerosos establecimientos han ofrecido desde mucho antes incluso que el periodo navideño.

La sentencia del Tribunal Constitucional que permite decidir libremente las fechas para lanzar rebajas y promociones, trae de cabeza al pequeño comercio, que entre la campaña de Navidad y el periodo de descuentos factura casi el 50% de sus ventas anuales. La mayoría de los establecimientos presentan desde hace meses carteles anunciando descuentos especiales, que hacen que el periodo de rebajas de invierno deje de ser exclusivo del mes de enero. Desde la Federación Mercantil de Gipuzkoa se indica que «se está desnaturalizando el concepto original de rebajas y desorientando al consumidor», y llaman a hacer «una reflexión al respecto».

Los comerciantes aseguran que desde el Black Friday, que tuvo lugar el 25 de noviembre, se produjo un inicio adelantado de la campaña de Navidad. «Se ha dado una dinámica de descuentos y promociones que perjudica al comercio de proximidad, ya que sus ventas en este periodo suponen el 50% del total anual», señalan desde la federación guipuzcoana.

La presión es tal que muchos comercios guipuzcoanos se han visto obligados a sumarse a los descuentos adelantados, para no quedarse atrás y perder clientela. Es el caso de Le Nid, una tienda de moda de mujer que regenta Haizea Pérez en Donostia. «Llevamos con descuentos desde el Black Friday, porque la presión del cliente y de las grandes cadenas ha sido fortísima», asegura. La fuerte competencia ha provocado que los compradores exijan descuentos durante todo el año. «Te dicen, 'es que en otras tienen hasta el 50%'. He tenido que colocar un 20% pero solo en prendas seleccionadas, porque si no las cuentas no salen», indica la empresaria.

«El cliente se está malacostumbrando a una dinámica de descuentos que va en detrimento del pequeño comercio», coincide Sara González, de la oficina San Sebastián Shops. En Classic, un establecimiento de moda ubicado en la calle San Marcial de Donostia, cuelga un cartel que anuncia descuentos del 20%. Eli Alberdi, su responsable, opina que la libre gestión de las rebajas por cada comercio «es un absoluto desastre. Desvirtúa totalmente el sentido de las rebajas, que es terminar de vender el stock de invierno que no ha salido». A pocos metros Amparo Igual atiende a unos clientes en su zapatería, El Siglo. Por el momento no ha sucumbido a la tentación y empezará las rebajas a partir de hoy. «Vamos a respetar el periodo tradicional. En general, el sector del calzado se ha mantenido al margen de esos descuentos», asegura.

80-100 euros Es el gasto medio que se espera que haga cada guipuzcoano en estas rebajas. El año pasado osciló entre los 70 y 85 euros.

3 por ciento La Federación Mercantil de Gipuzkoa espera que las ventas suban un 3%

30-50 por ciento Los descuentos oscilarán inicialmente entre el 30% y el 50%, y podrían llegar hasta el 70%

Diferentes asociaciones de comerciantes del territorio coinciden en que lo mejor para el comercio local es mantener el periodo de rebajas en su modelo clásico. Tomás Maeztu, Gerente de Mugan, Asociación de Comercio de Irun, señala que «la gran mayoría de establecimientos de la ciudad empiezan las rebajas hoy, como es costumbre. Es lo mejor tanto para ellos como para los clientes».

En Tolosa, la mayoría también ha optado por esperar hasta hoy para empezar a ofrecer descuentos. «Así como en Donostia se han visto muchas tiendas con precios rebajados, aquí se ha respetado mucho», comenta Juanjo Ruiz, de Tolosa & Co.

En ese sentido, la Asociación vasca de personas consumidoras y usuarias EKA/ACUV ha felicitado a los comerciantes vascos por «mantener las rebajas tradicionales» en la campaña de invierno. El pequeño comercio intentará competir con los grandes con su mejor valor: la fidelización de clientes. «Hay que trabajarlo mucho, pero es lo que nos diferencia», señala Asier Ubarrechena, de Supersonido, en Donostia.

Una navidad 'floja'

La campaña de rebajas que se inicia hoy viene precedida por unas semanas de ventas «flojas» en Gipuzkoa. Las compras navideñas han sido menos 'alegres' de lo esperado, así que los empresarios esperan recuperarse con la época de saldos. La Federación Mercantil de Gipuzkoa estima que en los aproximadamente dos meses que durarán las rebajas se dé un aumento de las ventas de un 3%.

LAS FRASES



FEDERACIÓN MERCANTIL «Se está desnaturalizando el concepto original de rebajas y desorientando al consumidor» SHOPS DONOSTIA «Se acostumbra al comprador a una dinámica que va en detrimento del pequeño comercio» MUGAN IRUN «La mayoría de comercios respetan el periodo tradicional de rebajas, es lo mejor para los clientes» HAIZEA PÉREZ, LE NID (DONOSTIA) «Me he sentido obligada a poner descuentos por la presión de los más grandes y de los clientes» ELI ALBERDI, CLASSIC (DONOSTIA) «Tenemos descuentos desde el Black Friday. Es un desastre, desvirtúa el sentido de las rebajas»

Los descuentos oscilarán entre el 30% y el 50%, siendo los sectores del textil, calzado y complementos los que mayores ventas registren, seguidos en segundo lugar por el equipamiento del hogar y la electrónica. La media de gasto de cada guipuzcoano en estas rebajas será mayor que en la temporada pasada, y se situará entre los 80 y los 100 euros.

Previsión optimista

Es por ello que la previsión de los comerciantes es optimista. Desde luego las rebajas no podían empezar en mejor día. «La mayoría de los comercios empezarán a ofrecer descuentos desde hoy y eso provocará una mayor afluencia de gente en su primer día», señalan desde la federación. Así lo esperan también en los diferentes municipios del territorio, que confían en que el arranque de las rebajas en fin de semana dispare las ventas. «Esperamos que los primeros días sean muy fuertes, sobre todo hoy», señala Tomás Maeztu, que cree que «poco a poco el consumidor está volviendo a ganar confianza y tiene ganas de gastar. Por lo menos sabemos que no serán peores que las del año pasado, y eso ya es mucho».

Sin embargo, no todos comparten ese optimismo. «Menos el primer día, que será potente, las rebajas serán malas», augura Eli Alberdi. «Esperaba una Navidad más animada, así que ya no sé que pensar», dice Haizea Pérez. Los comercios guipuzcoanos esperan poder vender a partir de hoy toda la colección de invierno que aún luce en sus estantes y aguarda en sus almacenes.