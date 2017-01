GuraSOS denuncia irregularidades en la incineradora

lo que es inquietante es ue tengamos que suplicar a otros pueblos que se queden con nuestra mierda y sí, los donostiarras quieren la incineradora, no quieren palitos con a mierda colgando, incluso muchos de Bildu tampoco quieren el PAP

Es muy inquietante que el tema de la incineradora no tenga una respuesta más contundente por parte de la ciudadanía. Una incineradora innecesaria dado ademas que Epele asumira buena parte de las toneladas de basura generada. Este tema de la construcción de la incineradora en los momentos que estamos viendo de cambio climatico, donde ya a partir de 2020 no se podrá construir ninguna más en la UE, y aqui, el empeño en construirla. Unos politicos presuntos mal preparados para asumir una realidad y hacer cambios necesarios en el tema de contaminar. Ademas de eso, la empresa que gestione esa barbaridad, lo hara con la materia prima gratis que le proporcionaran los ciudadanos que no reciclen, a los que cobrara la energia que genere. Es decir, un chollo para la empresa.