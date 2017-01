El nuevo año amaneció de fiesta

Se ponen sus mejores galas porque la ocasión lo merece. Un pequeño ajuste para centrar la corbata, un último retoque de maquillaje y... Todo listo. La sobremesa después de las uvas de la suerte es para miles de guipuzcoanos -sobre todo para los más jóvenes- la señal que da vía libre para cerrar la puerta de casa, decir «hasta mañana» y quedar con sus amigos para festejar el inicio del nuevo año. Bares, discotecas y cotillones se abarrotaron nuevamente en la madrugada del 1 de enero, aunque muchos valientes prefirieron estar charlando por las calles, copa en mano, pese al frío que no permitía ni derretir los hielos.

Sin embargo, la fiesta no llegó a todos los lugares previstos y donde se anunció una carpa con alfombra roja y el morbo de ser una fiesta 'secreta', solo había una verja cerrada. Era la fiesta del Complejo de Ametzagaña, en Donostia, donde Shout Out Fest iba a organizar el cotillón 'La Secret Party' dirigido a mayores de 16 años, hasta que un informe de Bomberos y Guardia Municipal, remitido el sábado al Ayuntamiento, ordenó la suspensión de la fiesta al no cumplir las medidas de seguridad necesarias.

Superado el sobresalto inicial, los organizadores anunciaron ayer que las casi mil personas que tenían previsto acudir y que se quedaron sin su fiesta en el último momento, podrán recuperar el importe de la entrada «en un plazo máximo de quince días». Así lo anunciaron en un comunicado difundido a través de las redes sociales en el que lamentaron la cancelación después de que los permisos fueran «revocados en el último momento». «Lo sentimos de verdad, os pedimos disculpas y lamentamos los inconvenientes que os hayamos podido ocasionar», publicaron. Por el momento, no han dado a conocer de qué forma procederán a la devolución de los 55 euros que costaba el ticket de acceso, aunque los organizadores aseguraron que «en breve» indicarán «lugar y forma».

Segunda cancelación

El arranque de este cotillón ya comenzó algo torcido, ya que en un primer momento la fiesta se iba a celebrar en Galarreta, con la instalación de una gran carpa frente al edificio de Orona. La primera piedra en el camino que se toparon estos estudiantes de Mondragon Unibertsitatea con experiencia en organización de fiestas pero que se iban a estrenar en el sector de los cotillones, fue un problema de carácter administrativo que supuso la búsqueda de un plan B a pocos días de Nochevieja.

Cuando el agua parecía haber vuelto a su cauce y los organizadores habían concretado establecer en el Complejo Ametzagaña dos ambientes -uno dentro del restaurante con capacidad para 580 personas y otro fuera con una carpa climatizada para 420 personas- llegó una nueva tormenta, tan inesperada como ruinosa, a las 12.30 horas del sábado. Un informe del director del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de San Sebastián, Imanol Andonegui, determinaba que el cotillón era «muy inseguro y no se debe permitir su celebración, debido a que no cumple la normativa».

El informe alude a graves deficiencias en las vías de evacuación, tanto en su número como en sus características, además de problemas de aforo, al tratarse de un evento único en la práctica -si bien las licencias se otorgaron por separado- que superan el aforo permitido sin que haya informe del Gobierno Vasco, el cual sí hubiese sido necesario en caso de unirse ambos eventos, «como se iba a hacer».

Además, un informe de la Guardia Municipal alertó también el sábado de los problemas y riesgos de celebración del evento debido a su ubicación y, sobre todo, por la poca antelación con la que se habían tramitado los permisos, lo que impedía preparar un dispositivo adecuado en el entorno para garantizar la seguridad de las personas asistentes y sus acompañantes.