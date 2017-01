«Seremos las más beneficiadas por el aumento del permiso de paternidad»

«Embarazo, parto y lactancia son exclusivos de las madres. Desde ahí, la responsabilidad y crianza del niño son compartidas. Padres y madres deberíamos tener el mismo derecho en lo que a permisos se refiere», critica Iker Goikoetxea, de 33 años, mientras empuja el carrito de su pequeño de cuatro meses, llamado también Iker. Verle en un parque una mañana es casi una sorpresa para la vista, porque es el único padre. Es su día de fiesta. Él mismo se sorprende, y le enfada, no ver a más hombres disfrutando de los primeros meses de paternidad. «Yo también quiero pasear con mi hijo, encargarme de hacer la comida o limpiar la casa mientras mi mujer descansa. Esto es cosa de dos», dice con resignación.

Desde este año, el permiso de paternidad se ampliará de dos a cuatro semanas, según informó el Gobierno. De esta manera se recortarían las distancias con respecto a otros países europeos -aunque aún estemos lejos-, como Noruega o Islandia, que gozan de 112 y 90 días, respectivamente. Por la cola están Holanda y Malta, con solo dos días, y Suiza y Turquía, con tres. Gracias al aumento del permiso muchos padres podrán disfrutar plenamente del primer mes de vida de sus hijos.

La novedad aún no ha llegado a todos los oídos. Por ejemplo a los de María Jesús Giner, de 69 años, que pasea en un carrito doble a Aitana y Telmo, de uno y tres años. Se levanta a las seis de la mañana para cuidar a sus nietos porque sus padres no pueden quedarse con ellos. «Somos nosotros, los abuelos, los que nos hacemos cargo de ellos, porque los padres tienen que trabajar. Tener más días después del nacimiento de los niños permite ganar en calidad de vida», dice.

Conciliación más sencilla

La medida tenía que haberse implantado en 2011, aunque no entrará en vigor hasta cinco años después. «En este país todo va despacito», sostiene María Jesús. Las mujeres tienen actualmente seis semanas de baja por maternidad obligatorias, y gracias a las cuatro semanas de las que gozarán los hombres desde el uno de enero de este año, las diferencias entre padres y madres disminuirán. «Luego se quejan de que no nacen niños. No me extraña, con estas condiciones», añade mientras suelta a Telmo de la sillita para que juegue en los columpios.

Elena Arruti observa el escaparate de una tienda de ropa de bebé. Con una mano sujeta el carrito de su pequeño Xabier, de un mes. Le acompaña Sofi, un Jack Russell cuya correa va atada al carro. «Mi permiso de maternidad es de 16 semanas. Luego pediré un permiso de lactancia y seguido dos meses sin sueldo», detalla. Todo ello para no llevar al pequeño Xabier a la guardería antes de los seis meses.

Esta madre de 44 años lamenta que las cuatro semanas no se hayan hecho realidad unos meses antes. «Al menos con éste el aita ha tenido quince días. Con los dos mayores solo tuvo tres», recuerda, refiriéndose a la época en la que los padres tenían derecho únicamente al permiso por hospitalización de un familiar. Ante la pregunta de por qué no es el aita quien pide un permiso especial para cuidar al pequeño y que ella pueda volver al trabajo, explica que «es una cuestión de necesidad, porque la lactancia materna es muy importante».

Conciliar trabajo y vida personal todavía significa que padres y madres se vean empujados, por obligación o decisión personal, a reducir su jornada laboral, pedir una excedencia y, en menor medida, renunciar a su empleo. En Euskadi, 28.737 personas, el 83% de ellas mujeres, interrumpieron su actividad laboral en los últimos tres años por cargas excesivas de trabajo familiar o tras el nacimiento de un hijo una vez finalizado el permiso por maternidad o paternidad, según datos recogidos en la Encuesta de Hogares y Familias, del Gobierno Vasco.

«No es solo un tema físico»

«El primer mes de reposo después de dar a luz es muy importante», asegura Teresa Gutierrez. A sus 30 años es madre primeriza. Tiene claro que la recuperación es esencial, sobre todo si es la primera vez. «A mí me gustaría que mi marido hubiese tenido más días, porque muchas veces siento que necesito compañía. Ayuda para cuidar a mi bebé. Y las veces que está en casa necesito que esté bien, no cansado después de un día entero de trabajo», se queja.

La noticia de la ampliación del permiso a cuatro semanas fue motivo de celebración en casa, porque no descarta tener otro hijo «en dos o tres años». Defiende que si los permisos fueran más largos, no habría tantas bajas. «Yo sé de gente que pide bajas para poder estar con sus hijos. El descanso no es necesario solo por un tema físico, sino también emocional. Inseguridades y demás. En realidad seremos nosotras las más beneficiadas cuando aumente el permiso de paternidad», agrega. La nueva medida permitirá que en adelante se vea a más padres empujando carritos de bebé.