Los organizadores del cotillón en Ametzagaña devolverán el importe de las entradas antes de quince días

Los casi mil jóvenes que esta Nochevieja tenían previsto acudir a un doble cotillón en Ametzagaña y que fue suspendido 'in extremis' podrán recuperar el importe de la entrada «en un plazo máximo de quince días». Así lo han dado a conocer los organizadores de las fiestas 'Secret Party' y 'Shout Out', en un comunicado difundido a través de las redes sociales en el que lamentan la cancelación después de que los permisos fueran «revocados en el útlimo momento». «Lo sentimos de verdad, os pedimos disculpas y lamentamos los inconvenientes que os hayamos podido ocasionar», publican.

Aún no han dado a conocer cómo se efectuará el reintegro de los 55 euros que costaba el acceso más varias consumiciones, aunque los organizadores aseguran que «en breve» indicarán «lugar y forma».

Cientos de jóvenes iban a acudir al que probablemente iba a ser su primer cotillón en el complejo Ametzagaña, pero se han visto obligados a buscar un plan alternativo de última hora. El Concejal Delegado de Urbanismo Enrique Ramos Vispo, decidió revocar los permisos para la celebración de las fiestas 'Secret Party' y 'Shout Out' el mismo día de Nochevieja, tras recibir entorno a las 12.30 horas del mediodía un informe del Director del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, Imanol Andonegui Maeztu, advirtiendo de que no se debía permitir el cotillón tras detectar que no cumplía «ni la normativa ni los condicionados del informe favorable otorgado».

Según el comunicado remitido por el consistorio donostiarra, «el informe alude, entre otras circunstancias, a graves deficiencias en las vías de evacuación, tanto en su número como en sus características, además de problemas de aforo».

El cotillón que se iba a celebrar en el complejo Ametzagaña, considerado la novedad de la Nochevieja 2017, estaba dirigido a jóvenes a partir de 16 años e iba a ofrecer dos ambientes. Según sus organizadores habría «uno dentro del restaurante, con capacidad para 580 personas, y otro fuera, donde se ha instalado una carpa climatizada para 420 personas, que estarán unidas por una gran alfombra roja». Según se desprende del comunicado remitido por el Ayuntamiento el sábado, éste ha sido al parecer el problema y el motivo que ha llevado a la suspensión del evento. «Al tratarse de un evento único en la práctica -si bien las licencias se otorgaron por separado- que superan el aforo permitido sin que haya informe del Gobierno Vasco, el cual sí hubiese sido necesario en caso de unirse ambos eventos, como parece que se iba a hacer».

A mayor abundamiento, un informe del viernes del Oficial de Guardia Municipal, Ánder Gómez, alertaba también de los «problemas y riesgos de celebración del evento debido a su ubicación y, sobre todo, la poca antelación con la que se habían tramitado los permisos, que impedía preparar un dispositivo adecuado en el entorno para garantizar la seguridad de las personas asistentes y sus acompañantes», según reconoció Urbanismo. «En consecuencia, y a la vista de los informes mencionados, que señalan que no se cumplen las condiciones establecidas en la autorización emitida por el concejal delegado, se procede a revocar dicha autorización y suspender la realización de los eventos previstos para la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de Enero en el Complejo de Ametzagaina por los motivos descritos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas cuya asistencia estaba prevista», concluía el comunicado.

Ametzagaña «nada tiene que ver con la organización del cotillón» que incumple la normativa, defiende el gerente del complejo

El cotillón había sido organizado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Mondragón que tiene experiencia en organización de fiestas, pero que se estrenaba en el sector de los cotillones, con el asesoramiento de «un grupo de hosteleros con mucha experiencia».

El gerente del complejo, Alberto Benedicto, ha querido dejar claro que Ametzagaña simplemente ha prestado sus instalaciones para la fiesta pero «nada tiene que ver con la organización del cotillón» que incumplía la normativa. De hecho defiende la amplia experiencia que Ametzagaña posee en organización de eventos como bodas o bautizos, entre otros.

Comunicado de los organizadores