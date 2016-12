El frente previsto para Año Nuevo no termina de llegar

Los últimos días del año han dejado pasar sus horas reglamentarias sin mayor novedad. Cada jornada parece un calco de la otra y así se mantendrá la situación al menos hasta el lunes, día 2. Es mala época para hablar del tiempo en los ascensores. Por las mañanas hace frío aunque no demasiado, a lo largo del día el aire se templa y por las noches refresca. Poco más hay y poco más se espera.

En la madrugada de ayer la temperatura mínima en Gipuzkoa se registró en Zumarraga, con 0,6 grados bajo cero, según datos de la agencia Aemet. En Hondarribia y Zarautz la mínima fue de siete grados, lo que en esta época del año no puede ser considerado como lo que comúnmente se llama frío.

Para acentuar la ausencia de novedades meteorológicas, el frente frío que se esperaba para Año Nuevo no parece que vaya a cuajar. Llamará débilmente a nuestras puertas pero se mantendrá en el exterior, sin cruzar el umbral. Como mucho, la tímida masa de aire frío que quiere pero no puede hará acto de presencia sobre nuestras cabezas el día 2, en forma de algún chubasco no demasiado aparatoso. El lunes de posresaca, el primero de todos los largos lunes de 2017, será un día típicamente invernal, con cielos cubiertos y temperaturas frías.

La mínima -0,6 grados es la temperatura mínima que se registró la madrugada de ayer en Zumarraga. En Hondarribia y Zarautz las mínimas alcanzaron los siete grados. La temperatura más baja en el País Vasco se registró en Labastida, con 4,1 grados bajo cero.

«Para Nochevieja se espera más de lo mismo», afirma Miguel Ángel Manjón, meteorólogo de la delegación de Aemet en Euskadi. «Habrá cielos muy poco nubosos y hasta despejados, lo más probable es que sea una madrugada fresquita», afirma. En algunas zonas del interior , añade, «podrán producirse heladas pero débiles».

En ausencia del anunciado frente frío, Año Nuevo amanecerá como si por él no hubiera pasado el tiempo. «Las temperaturas serán bajas pero apacibles y se producirá un incremento de nubosidad a medida que pase el día», explica Manjón.

Embalses en nivel de alerta

La escasez de lluvia de las últimas semanas ha situado en nivel de alerta a los embalses de Ibai-eder, Arriaran, Urkulu y Lareo, mientras que los de Aixola, Ibiur y Barrendiola se encuentran en prealerta, según datos del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. El embalse de Ibai-eder (Azpeitia), el de más capacidad de todo el territorio y que abastece a una población de 68.649 habitantes, está al 48,35%, mientras que el pasado año por estas fechas alcanzaba el 54,79% de llenado. El embalse de Arriaran (Beasain) tiene un llenado del 45,34% y el de Lareo (Ataun), del 65,36%. El segundo embalse en capacidad del Gipuzkoa, Urkulu (Aretxabaleta), presenta un nivel de llenado del 63,62%, frente al 63,94% del año anterior.