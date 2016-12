En el horizonte más cercano de la gestión de las basuras en Gipuzkoa aparece el nombre de Mutiloa. La Diputación ha acordado, vía concurso público, el uso del vertedero privado de Lurpe, que ahora se destina a residuos industriales, para llevar hasta 100.000 toneladas de basura al año, hasta que entre en servicio la incineradora. El mapa se completa con los acuerdos con Meruelo (Cantabria) y Tudela. Pero el Ayuntamiento goierritarra ya ha mostrado su rechazo. ¿Hay plan B si no sale adelante? «Si alguna de estas opciones falla, Gipuzkoa entrará en la senda de no tener solución para las basuras mientras no esté construida la planta de Zubieta. Necesitamos una solución temporal y hay que apelar a la solidaridad de los guipuzcoanos porque es un problema de los guipuzcoanos. No podemos pedir solidaridad a otros territorios cuando nosotros no somos capaces de encontrar una solución».