Internamiento psiquiátrico para un varón que quitó la pistola a una policía y trató de matarla

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a dos años y medio de prisión y a cuatro de internamiento en el centro Aita Menni de Arrasate a un detenido que en 2014 arrebató la pistola a una policía de Donostia y trató de matarla en los calabozos de la Guardia Municipal. El acusado apuntó a la cabeza de la agente y apretó el gatillo varias veces, pero el arma estaba descargada como establecen las medidas de seguridad del cuerpo.

El procesado, asimismo, deberá indemnizar a la víctima con 50.000 euros y durante siete años no podrá comunicarse ni acercarse a ella. El inculpado ha sido declarado por el juez autor de un delito de homicidio en grado de tentativa en concurso con atentado a agente de la autoridad, con la eximente incompleta de trastorno mental, dada la esquizofrenia que padece. También se le ha aplicado una atenuante por haber indemnizado a la víctima.

Los hechos que ahora han sido sentenciados por la Sección Primera de la Audiencia sucedieron el 25 de junio de 2014. Aquella mañana, el acusado, de 37 años, permanecía detenido en los calabozos de la Inspección de la Guardia Municipal, situados en la sede que dicho cuerpo tiene en el número 41 de la calle Easo de la capital guipuzcoana. Minutos después de las doce del mediodía, el acusado fue requerido para que abandonara la celda que ocupaba con la finalidad de ser trasladado a presencia de la autoridad judicial, en las instalaciones del Juzgado de Guardia donostiarra.

El acusado apuntó a la cabeza de la agente y disparó, pero el arma estaba descargada

En aquel instante, el inculpado, «con consciente desprecio por el principio de autoridad y con la finalidad evidente de huir del lugar en el que se encontraba retenido», según sostuvo el fiscal durante el juicio, arremetió contra una agente municipal, a la que propinó un fuerte empujón contra la puerta de salida de los calabozos. En ese momento el arrestado fue interceptado por otro policía y, a partir de entonces, se inició un forcejeo entre los dos guardias y el encausado. En el transcurso del incidente, el detenido dio un codazo en el estómago a la mujer policía y aprovechó esta circunstancia para arrebatarle el arma reglamentaria que llevaba en su funda.

Arma en su poder

Con la pistola en su poder, el acusado dirigió el arma contra la cabeza de la agente y apretó varias veces el gatillo. Sin embargo, no se produjo ningún disparo ya que la pistola se encontraba descargada en virtud del protocolo de actuación que los agentes de la Guardia Municipal tienen al entrar en la zona de calabozos.

Ante la tensa situación que se generó, dos agentes más accedieron a la zona de los calabozos con la finalidad de ayudar a la reducción del acusado. Cuando se percataron de que este se encontraba en poder de un arma de fuego, los policías alertaron de esta circunstancia, si bien de inmediato fueron advertidos por la guardia a la que le había sido arrebatada el arma de que no estaba montada.

Al escuchar estas palabras, el acusado montó la pistola, encañonó a la misma agente y volvió a accionar el gatillo en varias ocasiones. Pero sin balas en el cargador, el acusado no logró el objetivo que perseguía y en los instantes posteriores fue reducido.

Como consecuencia de los hechos, la agente que resultó agredida y encañonada sufrió diversas lesiones que le mantuvieron de baja durante 63 días. Además, a causa de la traumática experiencia vivida, la agente presenta secuelas tales como estrés postraumático, angustia, insomnio, miedo... circunstancias que en estos momentos le incapacitarían por un tiempo para el desempeño eficaz de su profesión que incluye, potencialmente, situaciones peligrosas.

Dijo que no recordaba

El ministerio público defendió en la vista oral que los hechos eran constitutivos de un delito de atentado en concurso con otro de homicidio en grado de tentativa y pidió para el acusado ocho años y seis meses de prisión. La acusación pública reconoció que en la fecha de los hechos, el imputado sufría una esquizofrenia que limitaba sus facultades intelectivas, aunque no las anulaba.

En este proceso ha estado asimismo personada la guardia municipal afectada, defendida por el letrado Miguel Alonso Belza.

En el juicio, el inculpado manifestó que no recordaba los hechos. Dijo que en aquellas fechas no estaba medicado y que «vivía en la calle». No obstante, admitió que estuvo en los calabozos y reconoció también haber mantenido algún forcejeo, «pero no recuerdo haberle arrebatado el arma ni que apretara el gatillo», declaró entonces.