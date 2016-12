El hotel María Cristina de Donostia acogió un maratón al que acudieron 89 personas para dar sangre

Era una jornada para dar ejemplo, y como donante de honor, no quiso faltar a la cita. Antxon, un donostiarra al que se podría poner el sobrenombre de 'el hombre récord', es un viejo conocido de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa. Ayer era, ni más ni menos, su donación número 124. Teniendo en cuenta que solo se pueden hacer cuatro donaciones al año en el caso de los hombres, y tres en el de las mujeres, hagan cuentas. «Llevo haciéndolo desde los dieciocho años. Me tocaba ahora, y he aprovechado para venir aquí, y de paso ver el hotel, que hacía unos diez años que no venía», afirmó.

LA CIFRA 89 donantes El objetivo marcado era llegar a los 80 donantes, y se ha superado. Además de las 89 donaciones, 17 personas acudieron al Hotel María Cristina, pero no pudieron donar por no cumplir alguno de los requisitos necesarios.

El reclamo de poder realizar las extracciones sanguíneas en uno de los lujosos salones del Hotel María Cristina tuvo su respuesta. En total, 106 personas acudieron durante el día de ayer al maratón organizado por la entidad guipuzcoana, aunque tan solo 89 de ellas pudieron donar sangre, además de las 35 que acudieron a donar a la sede de la calle Manuel Lekuona del Antiguo. En total 124 bolsas de sangre que servirán para aumentar unas reservas que en estas fechas vacacionales suelen verse mermadas.

Los había veteranos en la materia, como Antxon, pero también novatos, como Josu. «Siempre he tenido ganas de donar, pero nunca encontraba el momento. Me enteré por el periódico que se podía venir hoy aquí, y la verdad es que me captaron», comentaba mientras se tomaba el tradicional hamaiketako post donación, que también era de lujo. Napolitanas, croissants, sandwiches de salmón ahumado, bollitos de jamón y queso, zumo de naranja... «Esto es para venir todos los días a donar sangre», aseguró entre risas el recién estrenado donante donostiarra.

La sede de la asociación, ubicada en el Antiguo, recibió ayer otras 35 donaciones

No fue el único que lo pensó. Susana, donante desde los 18 años, señaló que ya había dicho a los enfermeros «que podrían quedarse aquí siempre. Estamos como reinas, me he quedado muerta al ver la comida». «Esto no tiene nada que ver con el sandwich de máquina que te dan a veces», apuntaba Coro, donante desde hace más de treinta años, que quiso destacar la labor de los enfermeros. «Son encantadores», afirmó.

Ese equipo de enfermería se mostró satisfecho con el ritmo de donaciones, gracias en parte a la campaña que realizaron desde la misma asociación. «Hemos llamado por teléfono a todos los donantes que viven en la zona Centro y Gros, que igual llevaba algún tiempo sin donar, para que supiera que hoy tenían esa oportunidad», comentó Oihana, una de las profesionales del equipo encargado ayer de las extracciones. En total, cuatro enfermeros y un médico, tanto en el turno de mañana como en el de tarde.

Susana y Coro, por ejemplo, acudieron ayer gracias a esa llamada. El resto, reconocía que se había enterado «por el periódico». Como Iván, un gallego afincado en Donostia que llevaba dos años sin donar y quedó encantado con la experiencia. «Es una ambiente más relajado y tranquilo, me ha encantado», aseguró. A Lourdes le quedaban tres horas libres por pedir en el trabajo y decidió emplearlas en acudir desde Pasaia a Donostia para donar. «Es la vigésimo primera vez que doy sangre, y mi objetivo es llegar a las 25 donaciones», indicó.

Aunque la mayoría de los que pasaron ayer por el Hotel María Cristina eran vecinos de Donostia, también acudió gente del resto del territorio. «Una chica ha venido desde Elgoibar en autobús solo para donar, y se ha vuelto a ir porque entraba a trabajar», señalaron los enfermeros. Otros muchos, con más suerte, aprovecharon sus día de asueto y sacaron un hueco para donar sangre. «Un chico ha venido desde Ordizia, y ya ha aprovechado para quedarse a pasar el día por Donostia y hacer algunas compras», comentaron.

Objetivo cumplido

Por unas razones o por otras, los guipuzcoanos volvieron a demostrar una vez más que cuando se hace un llamamiento de este tipo, siempre responden.Sabin Urcelay, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, se mostró «muy satisfecho» por los resultados obtenidos en la jornada de ayer. El objetivo de las 80 donaciones se superó, y señaló que «ya estamos buscando fecha para el año que viene». Asimismo, quiso «dar las gracias a todos los donantes».