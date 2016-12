El proyecto Cita Alzheimer se extiende a Beasain

. Cita Alzheimer ha dado un nuevo paso en su proyecto Deba para incorporar a Beasain a esta iniciativa que comenzó su andadura en el año 2015 y que ya ha conseguido sus primeros resultados diagnósticos y sociales. Entre estos últimos avances está el de involucrar a los ayuntamientos guipuzcoanos en la prestación de servicios sociosanitarios para la detección temprana de la enfermedad y para eliminar su estigmatización.

LAS CIFRAS 3.000 afectados: Se estima que hay 3.000 personas en Gipuzkoa diagnosticadas de demencia. Por cada una de ellas hay tres personas afectadas. 5.200 implicadas: Son los mayores de 60 años que viven en Beasain y Deba a los que el impacto del proyecto implica de forma directa.

Beasain es el primer ejemplo de esa expansión por todo el territorio de lo que es conocido como Laboratorio Deba por Gipuzkoa. El alcalde del consistorio de esta localidad, Aitor Aldasoro, firmó ayer en el Ayuntamiento el convenio que regula las relaciones con la gerente del hospital de Zumarraga, Teresa Garmendia, en representación de Osakide-tza y Joaquín Aperribay, por parte de Cita Alzheimer, la entidad en la que participa también Afagi, como representante de las familias, informa Juantxo Unanua.

La iniciativa en Beasain no es un nuevo laboratorio experimental al modelo Deba, sino un paso más que se enmarca en toda la tarea emprendida por Cita Alzheimer para dotar a Gipuzkoa de estrategias necesarias para responder a esta enfermedad sin cura que afecta a 3.000 guipuzcoanos de forma directa y a tres personas por cada paciente.

El neurólogo Pablo Martínez Lage, el director del proyecto, explicó a este periódico las diferencias entre Deba y Beasain. En el primer caso, se trata de un municipio que se escogió como modelo para analizar a toda su población mayor de 60 años, mil personas en total, para detectar cualquier anomalía respecto a las demencias. La situación de Beasain es diferente, ya que Cita no va a sondear a todos los mayores de la localidad, sino que va a atender a aquellos que quieran consultar su estado.

Para ello contarán con un local específico en el que se atenderá y realizará el primer cribado, un local de propiedad municipal situado en el edificio Urbieta ubicado en el antiguo Matadero. Dos psicólogas y una asistente social se preparan ya para practicar ese primer sistema de detección que incluye los mismos test experimentados en Deba. Incluirán también el llamado modelo Caide que, más allá de los análisis cognitivos y de memoria, evalúan los posibles riesgos de padecer la enfermedad según la edad, el nivel educativo, el sexo, la obesidad, el colesterol, la actividad física o la hipertensión en todos aquellos mayores que quieran «cuidarse el cerebro».

En la práctica, con el ambulatorio del pueblo y el hospital de Zumarraga implicados, tal y como ocurre también con el de Mendaro en Deba, se trata de prestar una atención específica a aquellas personas que quieran saber, que sientan que tienen alguna pérdida de memoria o que hayan percibido algún fallo cognitivo del calibre que sea.

Reforzar la red

Podrán acudir al nuevo local o será el propio médico de cabecera el que lo aconseje, pero recibirán una atención exclusiva de la que hasta ahora no disponían y con todo el bagaje de lo aprendido en el desarrollo del proyecto Deba.

«No cambiamos la red sanitaria, lo que hacemos es reforzarla, contando además con la colaboración imprescindible de los médicos de familia. La persona se somete a los test con tres pruebas muy sencillas y a partir de ahí diagnosticamos si la situación es de normalidad total o puede haber alguna sospecha de deterioro cognitivo. Si es así, se hará una valoración neurológica, exámenes más completos o resonancias magnéticas. Si hay sospechas, se practicará una punción lumbar». Martínez Lage insiste, como hace siempre, en que el alzhéimer y las demencias no se pueden prevenir, que no hay que crear falsas esperanzas de tratamientos mágicos. «Pero en cualquier caso siempre será mejor tomar medidas que no hacer nada».

Beasain cuenta con una población de casi 4.000 habitantes que tienen más de 60 años. Son los destinatarios principales de una presentación del proyecto en dos sesiones que tendrán lugar el 13 de enero a las 17.00 y a las 19.00 en el teatro Usurbe. La apertura del servicio comenzará el lunes siguiente día 16.

Según los datos de Cita Alzheimer entre ambos ejes, el laboratorio experimental social que va a ser Beasain y el estudio epidemiológico de Deba, el impacto directo recae en 5.500 personas e indirectamente sobre un 14% de la población de Gipuzkoa. «Tiene una vocación clara de traslación y aplicación a todo el territorio», advierten desde Cita. Porque Beasain servirá también para conocer un dato relevante como es la demanda real que hay por parte de la población de acceder a atención temprana. De una manera gráfica y en palabras del propio Martínez Lage, «en Deba los perseguimos y en Beasain tienen que venir ellos».