Preacuerdo para desconvocar la huelga en buses de Lurraldebus en Nochevieja

La huelga para Nochevieja de los autobuses de Lurraldebus que cubren las rutas que unen Donostia con Irun y Hernani puede quedar hoy desconvocada si los trabajadores ratifican en asamblea el principio de preacuerdo que se alcanzó ayer. El paro está motivado por la «falta de seguridad» que dicen sufrir los conductores en los servicios nocturnos, «unos altercados que hacen imposible cumplir con su trabajo de forma diligente». Los trabajadores tendrán que posicionarse hoy sobre la propuesta que puso ayer sobre la mesa Ekialdebus, que «no va a obligar a nadie» a cubrir el turno de la noche del sábado, sino que lo hará con los chóferes que se ofrezcan voluntarios. Por su parte, la Diputación, responsable de las líneas de Lurraldebus, ha enviado cartas a los alcaldes de las localidades afectadas por esas líneas pidiendo la colaboración de la Guardia Municipal para prevenir posibles altercados.

Así, si los trabajadores aceptan el principio de preacuerdo, habrá servicio nocturno en Nochevieja excepto de 21.00 horas a 1 de la madrugada, «para que los conductores puedan cenar en casa», explica la diputada de Movilidad, Marisol Garmendia. Desde la institución foral han venido defendiendo la necesidad de cubrir este servicio, «que no se puede dejar de prestar, y no solo pensando en los jóvenes, sino en cualquier ciudadano», a la vez que recuerdan que compañías como Donostibus o la del Tranvía de Tolosa ofrecen este servicio de Nochevieja «desde hace años y no ha habido ningún problema». La diputada confía en que los trabajadores den el visto bueno a un preacuerdo «en que hemos cedido todos», de tal forma que el servicio del domingo, día de Año Nuevo, arrancará más tarde de lo habitual, a las 8.15 horas en vez de a las 6.

Los comités de empresa de las compañías Ekialdebus y HASA, que se encargan de las líneas entre Donostialdea e Irun-Hondarribia y entre Hernani y San Sebastián, convocaron la semana pasada la huelga para denunciar la «desprotección» que sufren los conductores nocturnos de fin de semana, durante la época de sidrerías y en fiestas patronales «en las que a menudo viajan personas embriagadas o bajo los efectos de las drogas. Y no hay que olvidar que en Nochevieja pueden ir provistos de pirotecnia», señala Pedro Markina, secretario general para la Movilidad y Consumo de UGT Euskadi, quien denuncia que los chóferes se ven «solos antes el peligro» para intentar poner orden «en la algarabía descontrolada».