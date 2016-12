«Cumplimos con la palabra dada a los guipuzcoanos», empezó diciendo un satisfecho Markel Olano. El diputado general da por solucionado el problema de la gestión de residuos «tras cuatro años perdidos» en alusión a la legislatura gobernada por EH Bildu, que se saldó con la paralización del proyecto de la incineradora adoptado anteriormente en las Juntas Generales. Los resultados electorales de mayo de 2015 despejaron el camino para una entente entre el PNV y PSE en los principales proyectos y ayer se comprobó el resultado de la suma de ambas fuerzas políticas para avanzar en la construcción de la planta que irá en Zubieta. «Hoy es un día importante para Gipuzkoa -añadió Olano- porque se da solución a la gestión de los residuos urbanos del territorio».

El líder jeltzale recordó que el acuerdo figuraba en el programa del gobierno en coalición. «Nos comprometimos a dar una solución y aquí está el resultado. Dijimos que lo haríamos y lo haremos bien», por lo que también felicitó a sus socios del PSE «por el trabajo y los desvelos que ha costado» el trabajo para acelerar la tramitación del contrato ayer adjudicado.

El diputado general insistió en que la decisión cuenta con el respaldo de la mayoría de los guipuzcoanos. «La ciudadanía habló y lo que hacemos hoy aquí es cumplir con la palabra dada, algo que no está muy en boga últimamente en política». Y, si bien admitió que «se escucharán críticas y protestas» -la asamblea se celebró en mitad de protestas en la calle-, se mostró «convencido de que tendremos una de las infraestructuras más avanzadas de Europa».

Pendientes del recurso

Preguntado por los periodistas por el último recurso presentado por la plataforma de padres GuraSOS ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia contra la adjudicación de la incineradora, el diputado de Medio Ambiente, el socialista José Ignacio Asensio, respondió que «el juez de momento no se ha pronunciado» y respecto al hecho de que GHK aprobase la adjudicación antes de la resolución judicial respondió que «Gipuzkoa no puede esperar más tiempo. Ya ha esperado cuatro años con consecuencias nefastas de sobrecoste y no tenemos todavía garantizado el servicio para el año que viene. Habría que preguntarse cuáles son las consecuencias de seguir esperando», dijo Asensio que defendió la adjudicación de la planta se realiza «con las máximas garantías».

El diputado del PSE, también presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, insistió que el proceso administrativo de la adjudicación del contrato de la incineradora siguiera su curso a pesar de que no se haya pronunciado todavía el juzgado. «La oferta adjudicada cuenta con todas las garantías y ofrece una respuesta integral moderna, eficiente y diseñada para situar a Gipuzkoa al nivel de los países más avanzados», concluyó.