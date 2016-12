Las autoescuelas de Gipuzkoa se plantan ante la falta de examinadores

La Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa echa el freno y se planta por los problemas que está acarreando la falta de examinadores en el territorio. La plantilla, reducida a cuatro personas tras las últimas jubilaciones y la amortización de plazas, no da abasto para atender la demanda y el tapón ha ido haciéndose cada vez más grande. En la actualidad, el tiempo de espera para una convocatoria del examen práctico de conducir llega ya a un mes y son 1.200 las personas afectadas, aseguran desde la asociación guipuzcoana, que mañana se moviliza desde el polígono Belartza hasta la sede de la DGT en Donostia para protestar por esta situación. El atasco en las convocatorias se ha recrudecido estas fechas en las que se concentran las libranzas del equipo examinador para compensar las horas extra dedicadas el resto del año, lo que ha reducido aún más la capacidad de los efectivos, añaden las mismas fuentes.

El resultado es que hoy por hoy sacarse el carné de conducir requiere una doble dosis de paciencia: la de ponerse a la cola hasta que por fin le dan cita y la de plantarse al volante bajo la lupa del examinador, que eso no cambia. A modo de ejemplo, la asociación cuenta que ahora la media de alumnos que están siendo examinados cada día ronda los 30-35, cuando para resolver el atasco sería necesario un ritmo de 104 exámenes diarios. Cada experto realiza 13 exámenes por jornada, así que con los efectivos actuales las cuentas no salen. Haría falta duplicar la plantilla, reclama la asociación, que ha enviado un escrito al director en Gipuzkoa de la DGT, Edorta Simón, «para quien parece que el tema no es importante ya que no se ha puesto en contacto con la asociación», acusan las autoescuelas guipuzcoanas que, afirman, no tienen otra opción que movilizarse. El sector, con sus coches y también con alumnos, se concentrará mañana a las 11.00 horas en el polígono de Belartza, y desde allí se desplazarán hasta la sede de la Jefatura de Tráfico, en la plaza Julio Caro Baroja de Donostia, adonde llegarán sobre las 11.30 horas.

El problema se arrastra desde hace tiempo. El sector cuenta que la crisis ayudó a ocultar el problema de la falta de examinadores ya que se redujeron las matriculaciones en las autoescuelas. Pero en cuanto han empezado a despejarse los nubarrones económicos las aulas han vuelto a llenarse. Esperar un mes para pasar la prueba práctica es lo nunca visto. Lo habitual es que cada autoescuela pudiera presentar a sus alumnos al examen una vez por semana. A las 72 horas, remitían la lista de los aspirantes para una siguiente convocatoria y les citaban para la siguiente semana. «Ahora ni siquiera tenemos fecha», dicen desde la asociación. La cita se convoca con dos o tres días de margen. Ayer, por ejemplo, convocaron para mañana a los alumnos que habían solicitado pasar el examen práctico hacía un mes.

El tiempo de espera para una convocatoria llega al mes cuando lo normal era una semana



La plantilla se ha reducido por las jubilaciones y la falta de reemplazo

Los problemas han terminado por colmar la paciencia de las autoescuelas guipuzcoanas, pero en los territorios vecinos de Bizkaia y Álava también cunde la preocupación. La Confederación Nacional de Autoescuelas (Cnae) ya advirtió el pasado mes de mayo en un informe sobre el sector que la situación se encontraba «bajo mínimos» tras realizar un recuento en las delegaciones de Tráfico. La escasez de efectivos es evidente en territorios como el guipuzcoano, pero afecta a una de cada tres provincias.