Aprobada la adjudicación de la incineradora a la UTE liderada por Urbaser

Sin sorpresas sobre lo previsto y en medio de las protestas en la calle de los grupos contrarios al proyecto, la asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha aprobado esta mañana la adjudicación de la construcción, gestión y explotación de la incineradora, dentro del llamado «complejo medioambiental de Gipuzkoa», a la UTE formada por Urbaser y las empresas guipuzcoanas LKS, Moyua, Murias y Altuna y Uria.

En una rueda de prensa en la sede de la Diputación de Gipuzkoa, frente a la cual se han concentrado vecinos y grupos que rechazan el proyecto y que han coreado gritos en contra de la incineradora, el diputado general, Markel Olano, y el diputado de Medio Ambiente, Jose Ignacio Asensio, han afirmado que la propuesta elegida es «la mejor solución económica y ambiental». La UTE se hace así con un supercontrato de 768 millones en 35 años de gestión de la basura del territorio que no se recicla y que ahora se está llevando a vertederos de fuera de Gipuzkoa.

Las cifras de la oferta elegida reducen un 25% el precio máximo de licitación, lo que reduce el canon anual que se debe pagar con los impuestos de los guipuzcoanos de los 31,6 millones a casi 24.

El diputado Asensio ha subrayado «el alto nivel de las tecnologías ambientales aplicadas que superan las exigencias marcadas por Europa», ha dicho antes de concretar que el sistema de depuración de la planta reduce «un 70% las emisiones de dioxinas que fija la normativa europea. Es decir, como máximo, la planta emitirá un tercio de las dioxcinas que permite la normativa». «Será una de las incineradoras más avanzadas de Europa», han dicho.

La adjudicación del contrato de la incineradora ha sido definida por el diputado general como «seguramente la comunicación más importante de los cuatro años de legislatura». «Hemos cumplido la palabra», ha subrayado el responsable del PNV al tiempo que ha felicitado a su socio de gobierno, el PSE, por el trabajo realizado.

Pendientes del recurso

Preguntado por periodistas por el último recurso presentado por la asociación GuraSOS, contra la adjudicación, Asensio ha respondido que «el juez de momento no se ha pronunciado» y respecto al hecho de que GHK apruebe la adjudicación antes de la resolución judicial ha respondido que «Gipuzkoa no puede esperar más tiempo. Ya ha esperado cuatro años con consecuencias nefastas de sobrecoste y no tenemos todavía garantizado el servicio para el año que viene».

La asociación GuraSOS ha estado presente en la manifestación que ha terminado a las puertas de la Diputación en la que también han participado representantes de los partidos políticos que rechazan la construcción de la planta: EH Bildu, Podemos, Esker Anitza y Equo, que han pedido que se paralice la construcción de la incineradora y se aplique una política de basuras de «residuo cero».

A su juicio, el modelo de gestión de residuos que propone GHK no es correcto, ya que, entre otras cuestiones, no es compatible «con los 3Rs (Reducción, Reutilización y Reciclaje), con los objetivos de Europa, con la lucha contra el cambio climático, con la soberanía de los municipios, ni con la defensa de la salud pública».