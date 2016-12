«Hace 30 años detectamos 89 casos de cáncer de mama, ahora unos 300»

Llegó hace 39 años al Hospital Universitario Donostia como residente y desde 1986 se ha ocupado de la Unidad de Mama, en la que actualmente tres médicos atienden unas 5.000 consultas al año. Javier Recio repasa la trayectoria de esta unidad por la que no han tenido más remedio que pasar muchas mujeres guipuzcoanas y los avances que han mejorado tanto su pronóstico.

- ¿Cuándo se creó la Unidad de Mama?

- Al principio aquí, como en todo el mundo, los cánceres de mama los trataban los cirujanos. Antes era cirugía y cirugía. Cuando empezaron a jerarquizarse los servicios, hubo departamentos de cirugía que se centraron en mama y en otros sitios fuimos los ginecólogos los que empezamos a tratar la patología mamaria, porque el ginecólogo veía a la mujer que tradicionalmente no miraba la mama. Hasta que empezó a hacerlo.

- ¿Y cuándo sucedió eso?

- Había dos consultas de ginecología y obstetricia. Vine al hospital en 1977 como residente, y me incorporé a finales de 1979. Ese año teníamos registrados dos casos de cáncer de mama, y el resto los hacían los cirujanos, pero en total habría cuatro casos en el hospital. No había un registro global. Dentro de la consulta de ginecología, en 1981 el doctor Murillo empezó con una consulta de oncología ginecológica, de mama, útero, endometrio... Ese año se registraron 8 casos de mama, una cifra que fue aumentando. Así que, visto el volumen, en 1986 se creó y me asignaron la Unidad de Mama. Aquel año hubo 89 casos.

- ¿Y cómo trabajaban entonces?

- Era ver el bulto, «mañana te lo quito y hablamos». Luego ya se empezó a hacer mamografía, ecografía, punción y a partir de esa información se decide operar o no. Aquí arrancamos sin radiólogo ni mamógrafo. Las mamografías se hacían en el Oncológico y las pacientes iban a la Clínica Martín Santos para que el radiólogo les localizara la lesión no palpable, que consiste en que te coloquen un pequeño arpón en esa lesión. Luego venían aquí y se lo extirpábamos. Los casos siguieron aumentando y ya empiezas a formar equipo con oncólogos, con radioterapia, radiólogos y con cirugía plástica.

- ¿Cuántos casos ven hoy en día?

- Cerca de 300 cánceres nuevos al año, más o menos. En 2008, por ejemplo, pasaron 3.200 mujeres por la Unidad, y en 2012 vimos a 5.000, la mayoría por revisiones.

- ¿En la Unidad ven solo cánceres?

- No, aquí se trata patología mamaria: pueden ser tumores malignos pero también benignos, mastitis... Pero el grueso es el cáncer.

- ¿Ha variado el perfil de las pacientes desde aquellos inicios?

- Antes normalmente eran lesiones palpables, porque la paciente venía cuando se notaba un bulto. Entonces no había un programa de cribado con mamografías y se detectaban muy pocas lesiones no palpables.

- ¿Cuáles son los principales avances que ha visto en la especialidad?

- Precisamente la detección más precoz gracias a la radiología, y los tratamientos también han avanzado: los hormonales, la quimioterapia y la radioterapia han mejorado mucho. La cirugía que hacemos es conservadora. Antes se hacía mastectomía (extirpación de la mama) a todas. Era lo que había. El primer tratamiento conservador de mama lo hicimos en 1984, que suponía quitar el tumor y dar radioterapia, con lo que se obtienen resultados similares a extirpar toda la mama. Por ejemplo, si hace 30 años se detectaba un carcinoma lobulillar in situ, que hoy es una lesión premaligma, extirpábamos la mama, la otra, los ganglios, con el efecto secundario de linfedema (el brazo se hincha y hay que cuidarlo mucho)... Porque entonces se consideraba un cáncer: era lo que se sabía y había. Actualmente se extirpa la lesión y normalmente no hace falta tratamiento. Se hace seguimiento.

- La cirugía conservadora es uno de los grandes avances para la mujer.

- Totalmente, hay que darse cuenta de lo que supone que te quiten la mama o no. También hay pacientes a las que le hablas de extirpar la mama y te responden que esa, la otra y lo que haga falta, y quizás solo tiene 40 años. Todo depende de lo que le suponga a la mujer, o la idea de que 'cuanto más me quiten mejor y así no me muero'. En cambio, hay gente de 80 años que te dice que nada de extirparle la mama. Nuestra labor es explicar las cosas, lo que hay y, dentro de eso, si la mujer quiere una cosa y si como médico crees que se lo puedes ofertar, vale.

- ¿Cuántas mujeres optan por reconstruirse la mama?

- Hay dos tipos de reconstrucción: la inmediata y la diferida. Hay mucha gente que no quiere. Algunas te dicen que se han acostumbrado, otras te cuentan que su pareja se ha acostumbrado. Y les dices 'eres tú la que te ves todos los días en el espejo' y te responden 'a mí ya me vale' o 'en casa lo hemos asumido'. Hay gente que no quiere saber nada. También hay quien ha visto el resultado en otra mujer y no le ha convencido, o quien no quiere volver a entrar en un quirófano. Porque quizás suponga dos o tres intervenciones. Y salir de un quirófano con una reconstrucción no es salir con tu mama. También depende de la edad: normalmente las jóvenes son más partidarias. Hay pacientes a las que haces una cirugía conservadora, normal y corriente, y la cicatriz les queda un poco rara y se empeñan en que les hagan una reconstrucción y pasan 3-4 veces de quirófano. Depende de cada persona.

- ¿Cuál es la mujer de más edad a la que ha tratado?

- No hace mucho metimos en el quirófano a una mujer de 101 años. Es anecdótico. Tenía quistes que le tenían que pinchar con asiduidad para vaciarla y estaba harta. Le quitamos la mama y fenomenal.

- ¿Y la más joven?

- Las dos más jóvenes tienen 23 años. Es una pasada. A esa edad, con la quimioterapia, se quedan sin regla, aunque ahora pueden preservar la fertilidad, algo que da tranquilidad. En ese momento no te planteas tener hijos, pero tienes la opción de cara al futuro.

- ¿Hay cada vez más jóvenes afectadas?

- Antes era raro ver a una mujer de 35 años, hoy en día se ven. Pero es verdad que nos miramos más, se estudia más, y las técnicas han mejorado. También hay que decir que aún te encuentras con alguna mujer de 50 años que llega a consulta con la mama ulcerada. Antes era algo que pasaba con la mujer mayor que vivía en el caserío, pero todavía vemos algún caso de quien lo va dejando, dejando, se ulcera y aparece cuando ya no queda más remedio.

- ¿Cuántos de los cánceres que ven son hereditarios?

- El 5-10% del total. No es tanto. Hay otro 15% de cáncer familiar, es decir, con más casos de cáncer de mama, como hay familias con tumores cerebrales o cáncer de colon. El resto, el 75%, no tiene factores de riesgo conocidos, salen porque salen.

- ¿Cuándo está indicado realizar un estudio genético en esas familias?

- Cuando hay cáncer en mujeres muy jóvenes, por debajo de los 35 años, o en las que tienen en dos mamas, lo que no es lo más habitual, o cuando hay cáncer de mama y ovario en la familia, o en quien tiene tres antecedentes directos de primer grado, como madre y dos hermanas... Hay una serie de indicaciones para estudiar esos casos.

- ¿Cuál es el riesgo de desarrollar la enfermedad cuando se es portadora de una alteración genética?

- Los más conocidos son el BRAC1 y BRAC2. El primero, del que Angelina Jolie es teóricamente portadora, supone que hasta los 70 años tienes un 70% de probabilidad de desarrollar un cáncer de mama y un 20% de ovario, que es mucho peor porque es asintomático y no tiene el diagnóstico precoz como el de mama. En los BRAC2 la probabilidad es algo menor: 50 y 15%. El 70% es un porcentaje importante. Además de someterse a controles muy estrictos, lo que se puede hacer en estos casos es extirpar los ovarios y las mamas.

- ¿Y se hace?

- Sí, aunque no son muchos casos. Si tienes 50 años, te realizan el estudio y resulta que eres portadora, quizás te importe menos que te extirpen los ovarios porque la menopausia está ahí. Con las mamas da un poco más de cosa. ¿Pero si te dan esa información con 25 años? A los 25 años no te vas a quitar los ovarios y las mamas, así que se hacen controles exhaustivos, con ecografía, resonancia con marcador de cáncer de ovario... Hay quien decide tener primero los hijos y en el futuro plantearse la extirpación de ovarios.

- ¿Los pacientes y sus familiares quieren saber esa información?

- Son los oncólogos los que realizan el estudio genético cuando está indicado. Hay gente, incluso la que sufre cáncer, que no quiere hacerse el análisis. También hay muchas familiares que dicen que no, aunque ya cada vez menos. Antes había más. La gente quiere saber más, aunque claro, a veces te metes en un lío porque hay que manejar la información que se obtiene: si el resultado es negativo tienes el mismo riesgo que la población general, pero si es positivo...

- Llevamos toda la entrevista refiriéndonos a sus pacientes como mujeres. ¿Cuántos hombres ven?

- Suponen el 1% de los casos. Al año vemos entre 1 y 3 hombres, que suelen venir porque se detectan un bulto. El tratamiento es el mismo que en mujeres, aunque en general se quita la mama.

- Afortunadamente, el cáncer de mama tiene una tasa de supervivencia por encima del 80%. ¿Se puede hablar de curación?

- Nadie te va a decir nunca que estás curada: el cáncer de mama a los 20 años te puede hacer una recidiva, te puede salir una metástasis... No es lo más habitual, pero puede pasar. Por eso se hace seguimiento, de momento, de por vida...

- ¿Cómo ha vivido la evolución del apoyo social a las afectadas, con el lazo rosa como símbolo?

- Está muy bien que se visibilice, que esté presente en los medios, que se investigue y que se apoye a las afectadas, pero tampoco decir 'no pasa nada'. A veces ojeas revistas y te encuentras con mujeres declarando 'Estoy curada'. Ojalá sea así, pero ojo. Hay una oncóloga que suele decir que a veces ve demasiada frivolidad con el cáncer de mama, porque aún hay gente que se muere de esta enfermedad. Así como en otros cánceres a los 5 años te dan el alta, en este caso no hay un momento de decir 'estas curada, olvídate del cáncer de mama'. En tumores muy pequeños, localizados, vale, pero no todos son así.

- ¿Cómo se sobrevive al cáncer?

- Creo que hay que ser conscientes de las cosas: del proceso del cáncer, de cómo ha sido tratado, de lo que pueda pasar a partir de ahí y de los controles que hay que hacerse. El cáncer de mama te permite hacer una vida normal, siempre y cuando tengas el brazo bien. No es una enfermedad invalidante como pueden ser otras. Hay que ser consciente de las cosas, asumir mucho y llorar mucho.

- ¿Podemos ser optimistas de cara al futuro?

- Sí, por supuesto. Todo va a mejorar. Creo que se hará menos cirugía y habrá más terapias moleculares. Tiene que ir por ahí.