Objetivo: lograr 80 donaciones de sangre en un día

Quizás no sea el ambiente más habitual, pero donar sangre en un lugar cinco estrellas convence a cualquiera. Al menos esa es la pretensión que tiene la Asociación de Donantes de Sangre, que ha organizado para el próximo día 29, jueves, su primera jornada solidaria en Navidad. ¿El escenario? El Hotel María Cristina de Donostia.

EL DATO 27.201 donaciones en Gipuzkoa hasta noviembre. El año pasado, el territorio contabilizó 27.608. La jornada del próximo jueves espera reunir, por lo menos, a 80 voluntarios.

Conseguir el mayor número de donantes es el reto de una entidad que ha visto cómo en los últimos cuatro años han ido descendiendo paulatinamente el número de donaciones en Gipuzkoa. Por eso, en palabras de su presidente, Sabin Urcelay, si se alcanzan las 80 extracciones de sangre el próximo jueves se dará el objetivo por cumplido. «En esta época navideña siempre bajan las donaciones, por eso es importante que la gente se anime», dice Urcelay.

Los requisitos para ser donante son tan simples como fundamentales: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de un buen estado de salud y, sobre todo, ser altruista. «Uno viene a ayudar», incide el presidente de la asociación. Además, el grupo de sangre no importa, porque «se necesitan las de todos los tipos». El horario para acudir será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

El año de la «remontada»

A pesar de que las necesidades de sangre en el territorio están cubiertas, este llamamiento nace por la conveniencia de concienciar a la sociedad de que las extracciones siguen siendo indispensables. «Los ciudadanos dan por hecho de que van a acceder a una transfusión siempre que la necesiten, pero la realidad no es esa. Si baja el número de donantes, Gipuzkoa, como cualquier otro territorio, notará las carencias. ¿O es que alguien no se quejaría si va a un hospital y no le transfunden sangre si la necesita?», pregunta Urcelay contundente.

A pesar de que la propia asociación no confiaba en finalizar el 2016 con el mismo número de extracciones que el año pasado, lo cierto es que las previsiones apuntan a que este ejercicio terminará conformándose como el «año de la remontada» en lo que al número de donaciones se refiere.

Si hace cuatro años se alcanzaron las 30.990 donaciones, esa cifra ha ido cayendo de forma sostenida hasta las 27.608 del 2015. Hasta noviembre de este año, Gipuzkoa ya contaba con 27.201 extracciones de sangre, unas 400 menos, un descenso que «sólo se dan en Donostia». El motivo, cuenta, es el cambio de lugar de su sede en la capital, ya que en enero se trasladó desde el centro hasta el barrio del Antiguo.

Desde el Hotel María Cristina, su responsable de eventos, Susana Mendia, muestra su satisfacción por poder formar parte de esta iniciativa y así convertir la jornada en un empujón para alentar a los ciudadanos a mostrar su cara más solidaria.