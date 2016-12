«¿6 meses de lactancia materna y solo 4 de baja?»

La del embarazo y la maternidad es una experiencia absolutamente personal. El relato varía de mujer a mujer, también en lo que se refiere al seguimiento de la gestación. Coro explica que anteriormente «lo ha pasado mal», los últimos meses ha ido «temblando» a pruebas como las ecografías. «No he ido a ninguna feliz. Hasta que no te dicen que está bien no respiro ni miro al monitor». Y así hasta la siguiente. «Así que venga bien», es lo que pide a Olentzero, los Reyes Magos y al año nuevo. «Es que se oyen tantas noticias, enfermedades raras... Yo he dejado de leer ese tipo de informaciones», reconoce Lide. «Y además todo el mundo te cuenta historias». A María Iruretagoyena le marcó el nombre de una de las ecografías más importantes, la de la semana 20 de gestación. «Es que se le llama la de malformaciones, imagínate hasta el nombre...».

Algunas de las protagonistas de este reportaje están ya de baja al encontrarse en la recta final del embarazo. Hay quien asegura que su médico no era partidario de dársela aunque ella se veía incapacitada para continuar con su rutina laboral. Por contra, a María, embarazada de seis meses, su médico le pregunta por qué no se coge la baja y sigue trabajando. «Porque soy autónoma, tengo que trabajar y me siento bien. Incluso me preocupa que me pregunte, a ver si va a ser malo para el bebé que siga trabajando».

«Te sientes cuestionada»

El de la lactancia es otro tema recurrente entre las embarazadas. Varias coinciden en que los mensajes que reciben están «dirigidos a la crianza natural», opción que les parece positiva mientras se respete a quien opta por la lactancia artificial. «Yo siempre he tenido claro que no quería dar el pecho», asegura Nekane. Lide confiesa que prefiere no hablar de estos temas en público «porque te sientes cuestionada». Va a intentar amamantar a su nueva hija, pero no sabe cómo se las arreglará con tres niñas de tan corta edad.

Cuando nació Irati, Coro lo tenía todo planificado para darle el pecho a su primera hija, pero en su caso no pudo ser. «Y ahora mi marido quiere participar dándole el biberón».

Maider observa una incongruencia entre los beneficios de la lactancia materna en exclusiva hasta los seis meses de la que les hablan -sobre todo en la sanidad pública, especifican- «y luego a los cuatro meses tienes que ir a trabajar. ¿Cómo te organizas? Al menos deberían ampliar la baja a esos seis meses» para favorecer la lactancia materna.