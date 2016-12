El mejor regalo de Navidad

La alegría y el motivo de felicidad de Nekane todavía no tiene nombre. Sabe que esa incipiente barriguita que aún pasa desapercibida bajo prendas amplias cobija a una niña de 15 semanas. «Me he hecho la prueba de ADN fetal. Te sacan sangre para detectar anomalías cromosómicas y también te dicen el sexo», explica esta vecina de Astigarraga de 40 años que es la primera en llegar a la cita. A continuación se sumará su prima Amaia Vicente, cuya nueva ilusión se llama Gaizka. Y María Iruretagoyena, que espera a Paul para dentro de tres meses. No tardan en llegar más madres o futuras madres. Lide, que dará una hermana a Emma y Jare, y Coro, que duda de si Urko nacerá este año o el siguiente. Beatriz lamenta que su marido no pueda disfrutar del nuevo permiso de paternidad de cuatro semanas porque está casi segura de que Oier no aguantará hasta el 4 de enero, fecha en la que sale de cuentas, un par de días antes para cuando se espera a Fiona. Es la hija de María Torres y a buen seguro que su aitona Karlos Arguiñano citará más de una vez a su décima nieta, a la que aguarda con tanto anhelo, mientras cocina en la tele. Maider espera estrenar su nueva condición de madre a mediados de enero y Ana a finales, cuando nazcan Nahia y Lucía respectivamente. «¿Estamos todas? Pues a posar», les invita el fotógrafo.

Y arranca la sesión, que las inclemencias meteorológicas obligan a trasladar de la playa al interior del Kursaal, donde varios operarios montan la escenografía del concierto de Navidad de este periódico mientras miran de reojo al grupo de nueve embarazadas que DV ha reunido para celebrar la Navidad y dar la bienvenida al 2017. Ellas lo harán con el mejor de los regalos, personificando ese refrán que dice: 'Año nuevo, vida nueva'. ¿Pero qué vida?

Es lo que van describiendo a lo largo de dos horas estas guipuzcoanas, la mayoría desconocidas entre sí, mientras se sinceran intercambiando opiniones y sentimientos. La conversación, lejos de tópicos y tabúes, salta del retraso o la idealización de la maternidad a los encajes de bolillos que hay que hacer para conciliar, «una utopía», se oye decir, pasando por los nuevos modelos de familia o los efectos del baile hormonal que supone el embarazo, etapa «en la que estás a flor de piel, así que todo te llega amplificadísimo». La conclusión, coinciden las veteranas, es que «tener y criar un hijo es muy bonito, pero también muy duro».

María Iruretagoyena San Sebastián. 38 años Nekane Delcaz Astigarraga. 40 años Amaia Vicente Donostia. 42 años María Torres Zarautz. 40 años Ana Mateu Zarautz. 29 años Lide Aguirre Donostia. 37 años Beatriz Almendra Donostia. 41 años Coro Roca Donostia. 40 años Maider Santamaría Donostia. 39 años «Me he sentido muy apoyada al dar el paso de tener un hijo yo sola. Se agradece mucho» «Yo siempre he tenido claro que cuando fuese madre no quería dar el pecho» «Hoy en día lo raro es encontrarte con mujeres de menos de 30 años embarazadas» «Soy una privilegiada porque trabajaré en el restaurante solo de mañana o de tarde» «Dentro de lo que cabe, los padres se implican bastante, y cada vez más los aitas» «No sabía que me iba a gustar tanto ser madre; tampoco que fuese tan duro» «Tengo una reducción de jornada y si la niña se pone enferma sales del paso con familiares» «La crianza es muy bonita, pero supone un esfuerzo continuo. Hay que estar ahí» «Creo que el embarazo y la maternidad están idealizados. Todo parece perfecto, pues no»

Maider Santamaría aún no sabe lo que es eso, una nueva etapa de su vida que encara con «ilusión» pero también «con el típico miedo de madre primeriza. Porque además te dicen que el primer mes es durísimo», comenta en un receso mientras los fotógrafos ajustan los focos. «Cada caso es distinto, pero los primeros meses, seas primeriza o no, siempre son duros. Para mí es el segundo y como con Nahia fue todo tan bien lo que ahora tengo es miedo al parto», dice Beatriz. El temor al alumbramiento es compartido por las que ya han pasado por eso. De hecho, es su mayor preocupación a corto plazo. «Es que ya lo hemos vivido. Quizás no debería decir esto, pero ahora ya sabes lo que duele o las cosas inesperadas que te pueden pasar», explica Coro. Irati, que ahora tiene cuatro años, nació mediante una cesárea de urgencia. Eso sí, cuando le pusieron a su niña sobre el pecho «se me olvidó todo». Pero ahora piensa en que dentro de nada va a tener que pasar por lo mismo «y tengo más miedo que con el primer y segundo parto», reconoce también Lide. El nacimiento de Haizea no fue fácil para Amaia, pero peor fue el postparto, que se complicó sobremanera. «Así que ahora tienes miedo a que se vuelva a repetir, pero también sabes que eso pasa».

Para lo que todas están mentalizadas es para las noches en vela. «Eso está asumido, desde que te quedas embarazada el cuerpo se va preparando», dice Coro, que para las cuatro de la madrugada suele estar en el sofá. Como Lide, que se refiere al embarazo como el «rodaje» para lo que viene. Otras se pasan media noche, y día, en el baño. «Tengo que ir cada hora», dice María Torres, que no ha tenido precisamente un embarazo muy placentero.

Algo que también se asume cuando se decide tener un hijo, un paso que cada vez dan menos vascas. Euskadi tiene uno de los índices de natalidad más bajos de Europa, y la maternidad se plantea en edades más tardías. El año pasado, casi la mitad de las mujeres que dieron a luz tenían más de 35 años. Desde 2007, dieciséis guipuzcoanas han sido madres con más de 50 años.

Aunque la muestra es totalmente aleatoria, las mujeres de este reportaje corroboran esta tendencia. Ana es nombrada la 'baby' del grupo: tiene 29 años. El resto están entre los 37 y 42 años. «Recuerdo que en el anterior curso preparto éramos 17 chicas y 11 eran mayores de 37 años», cuenta Lide. «Es que ahora lo raro es encontrarte con gente de menos de 30 que esté esperando familia», añade Amaia, que fue madre con 40 años y ahora repite con 42. «Nuestras madres tenían hijos de jóvenes, pero ahora tenemos otra vida» apostilla Coro. La dificultad para acceder al mercado laboral, «al que hoy en día se llega muy tarde», asentarse en un trabajo estable, así como lo que cuesta independizarse son algunos de los factores más citados para explicar esta realidad.

Y claro, a mayor edad, más dificultades para lograr el embarazo. «Yo tengo gente conocida que quiere pero no puede», dice Coro. Habla, por ejemplo, de un caso cercano «a la que con 38 años le han aconsejado que ni lo intente, imagínate el disgusto, y en la privada le dijeron ¿pero cómo que no puedes?». Pero hay casos, apunta Bea, «que no se pueden costear un tratamiento» de reproducción asistida. Nekane tiene una conocida a la que le han diagnosticado una menopausia precoz con 37 años.

Pero además de las limitaciones biológicas, está la opción personal. Maider, por ejemplo, reconoce que ha retrasado la maternidad porque ha querido. Hace diez años que tiene pareja y trabajo estables, le gusta mucho su vida sin hijos, hasta que el año pasado tomó la «muy meditada» decisión de ser madre.

Para María Iruretagoyena el paso no ha sido nada fácil. Va a ser madre ella sola. «Tenía pareja, pero él no quería tener hijos, o por lo menos no ahora, así que yo he dado el paso. Tienes que escoger entre tu pareja, a la que por supuesto quieres, o tener un hijo porque sabes que a lo mejor después no vas a poder tenerlo, y entonces tendrás una compañía pero no un hijo», cuenta mientras asoman las lágrimas a sus ojos. «Cuando lo consigues te emocionas porque ves que has renunciado a cosas, a parte de tu vida que eran maravillosas, como la compañía de una pareja, para conseguirlo y te dices 'lo estoy logrando'». María tenía claro que quería tener un hijo y asume «lo bonito y lo duro» del proceso, «de tener que criarlo sin la ayuda de una pareja».

«También hay gente que tiene pareja y ningún apoyo para criarlo», le comentan mientras valoran su valentía. María y Paul están a punto de formar un nuevo modelo de familia al alza, aunque sigue siendo muy minoritario. Ella se ha sentido «muy apoyada» por sus allegados. «Incluso me he encontrado con entornos teóricamente muy convencionales, de gente muy religiosa, por ejemplo, que pensaba que no lo iba a ver con buenos ojos y ha sido al revés, ha sido todo apoyo». Le han dicho que qué bien, que qué valiente es, que ahí están para lo que necesite. «La verdad es que no he encontrado a nadie que me haya dicho 'pues vaya irresponsabilidad'. Y se agradece mucho. Entiendo que cada uno tiene su opinión y su forma de ver el tema, y tienen que respetar la de los demás, claro. En mi caso solo he recibido apoyo y sonrisas».

Pero el camino hasta aquí no ha sido tan sencillo. Ni para María ni para muchas mujeres embarazadas, aunque no siempre trascienda. «Es que yo creo que está todo muy idealizado, sobre todo en una sociedad en la que vivimos, como en San Sebastián, donde todo es perfecto: el embarazo ideal, y el hijo buenísimo, ni llora... Todo ideal, pues no. Hay que ser realista y te puede tocar un embarazo bueno, regular o malo», cuenta Maider, mientras comparte su experiencia. «Lo que yo he vivido es que las hormonas te pueden jugar una mala pasada. Se habla mucho de la depresión postparto pero también existe una durante el embarazo, que es cuando empiezan muchas de las depresiones postparto». Uno de los temas tabú que habitualmente no se comentan y que se resuelven de puertas adentro. Al final, todo depende de cómo sea la madre, la familia y el niño, «pero creo que el embarazo no es ideal, según lo que he vivido, y cuando nazca la niña tampoco lo será», añade Maider, para quien hay que ser feliz «teniendo o no teniendo hijos. Porque parece que si no los tienes no puedes serlo».

Presión para tener hijos

Y sale el tema de la presión por tener hijos. La social, «que es mucha», cuentan y también la de los médicos, «que me mandaron a consulta de infertilidad porque por el estrés en el trabajo se me acortaron las reglas. Te presionan con el tema pero no me dejé llevar, porque para mí no era el momento de tener hijos». Cuando se lo ha planteado, a diferencia de otras mujeres que se acercan a los 40, no ha tenido problemas para quedarse embarazada. «A mí me daba mucho vértigo dar el paso por el cambio de vida que iba a suponer. Sabía que lo estaba retrasando», y sus repercusiones, reconoce Maider.

Para Ana, que es profesora en San Sebastián, «un hijo no hay que quererlo, sino desearlo», y considera que hoy en día hay gente que se casa «porque toca, tengo un hijo porque se me pasa el arroz, o quiero tenerlo para pasearlo, pero cuando ya deja la silla 'vete con la abuela'», relata de casos que ha conocido.

Lide saca a colación la repercusión que está teniendo el libro 'Madres arrepentidas' de Orna Donath, en el que precisamente se cuentan historias de mujeres que aman a sus hijos pero se arrepienten de haber sido madres. Todo un tabú, el de madres que si pudieran volver atrás no tendrían hijos. En el grupo ninguna se siente identificada, pero Maider «entiende perfectamente» que haya mujeres en esa situación.

Por contra, Lide no sabía que le iba a gustar tanto su faceta de madre hasta que tuvo a Emma, su primera hija. Le gustaban los niños, quería ser madre pero era algo que no le obsesionaba, ni mucho menos. «Sin embargo, cuando tuve a la primera me enamoró. Tendría más hijos pero no quiero el divorcio-exprés», bromea en referencia a su marido. «La verdad es que no sabía que me iba a gustar tanto, tampoco que fuese tan duro», confiesa. Coro coincide en que la crianza de un hijo es «muy bonita, pero supone un esfuerzo continuo. Tienes que estar ahí, buscar tiempo para estar».

Una actitud que no predomina en todos los hogares. Ana ve a padres que, por su trabajo, tienen que dejar a sus hijos durante muchas horas en el colegio. «Pero hay otros que no trabajan, los meten a las ocho y media y los tienen todo el cupo hasta la cinco y pico, y cuando salen les llevan a otra actividad. Se me va el alma cuando al mediodía, por ejemplo, podrían llevárselos a casa para comer e interactuar con sus hijos».

La educación es otro de los aspectos que, más que preocupar, ocupan a estas madres. La profesora Ana constata la cada vez mayor implicación de los aitas, pero reconoce que no es sencillo volver de trabajar tarde y ponerse a mirar en la plataforma digital del colegio qué tiene tu hijo para mañana... «Pero dentro de lo que cabe se implican bastante. Y cada vez más hombres».

Hay otra tendencia que va a más, y es la de estimular a los niños desde muy pequeños. «Que a los tres años, además de euskera y castellano, empiecen con el inglés porque si no el día de mañana no van a tener trabajo», cuenta la profesora, que pone otros ejemplos de sobrestimulación. «Pues he leído que tienen que aprender a aburrirse para desarrollar la creatividad», añade Lide. Para Ana, sería más importante hacer hincapié «en el aspecto emocional, que sean capaces de sobreponerse a la frustración. Educar no es solo que sean buenos en matemáticas, sino que tengan herramientas para superar obstáculos, y no que haya niños de once años con ansiedad».

La diferencia de meses entre niños nacidos el mismo año es otro de los temas que ponen sobre la mesa las madres que no saben si darán a luz este año o el siguiente. «Si nacen en diciembre van a ser los txikis de la gela. Imagínate la diferencia con los que nacen en enero».

Aulas con bebés y niños

De hecho, Ana reconoce que para los propios profesores no resulta sencillo, porque al final en el mismo aula tienes a bebés de chupete y pañal con niños. A su juicio, hasta los 4 años, se podrían dividir los niños nacidos de enero a junio y los de junio a diciembre para que la diferencia no resultase tan grande.

¿Y pensáis en su futuro? ¿Cuando sean universitarios? «Todavía quedan muchos años», coinciden, aunque Amaia espera que no se cumplan las previsiones que anticipan que las nuevas generaciones van a vivir peor que las anteriores. «Espero que no sea así».

Sus deseos son mucho más cercanos en el tiempo. «Que venga bien», dicen al unísono. «Que venga bien y a mí también me preocupa saber educarle», reconoce María Iruretagoyena. «Creo que tus padres te dan armas desde que eres niño para poder moverte en la vida y me preocupa saber si yo seré capaz».

-«Lo harás mejor», responde Coro.

Lide, que será madre de tres niñas muy seguidas, pondrá especial empeño en «adaptarse a la personalidad de cada una. No comparar, y no hacerlas mayores antes de tiempo».

Maider se despide la primera. Tiene revisión en el hospital: «¡El año que viene nos vemos de paseo y con menos tripa!».