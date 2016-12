«Hay que flexibilizar horarios para conciliar»

«Las familias, pero sobre todo las madres, vivimos atrapadas en el problema de la conciliación», lamentaba hace poco en estas páginas Laura Baena, la creativa publicitaria fundadora del club 'Malasmadres' que ha desterrado el mito de las superwoman que llegan a todo y con una sonrisa. Su realidad no es esa, como tampoco lo es para las protagonistas con hijos de este reportaje. Que la conciliación esté en la agenda política es un paso, aunque lograr que la jornada laboral acabe a las seis no es, a su juicio, la solución. Ni mucho menos.

Coro y Bea, por ejemplo, solicitaron una reducción de jornada para compaginar trabajo y familia, y «si la niña se pone enferma, sales del paso con ayudas de familiares», añade Bea. Amaia se reconoce una afortunada porque en lugar de reducir la jornada «me han dejado amoldar el horario». Se arregla gracias a esa flexibilidad, y echando mano de la familia «si la niña se pone enferma o hay algún imprevisto. Cuando oyes que en Suecia y Finlandia si el niño se pone enfermo el médico le hace un certificado al padre para que pueda quedarse con él...», anhela.

Porque los horarios escolares no coinciden con los de los padres. Pocos progenitores están libres a las cuatro y media de la tarde, recuerdan, mientras hablan de las vacaciones a partir del 20 de junio o las adaptaciones de inicio de curso, que pueden llegar a durar cuatro semanas y que traen de cabeza a muchos padres.

Ana da su punto de vista como profesora, y considera que el problema no es del sistema educativo ni de los colegios. «Sino de la sociedad, de las empresas en las que no se sale hasta las siete u ocho. Si un niño pequeño viene a clase a las nueve de la mañana a las tres y media lo tiene en el suelo dormido, y en mayo, hasta el más activo, está en el suelo con el camión tirado», explica. «Es verdad, acaban destrozados», reconoce Coro.

Entonces, ¿cuál es la solución? Se refieren a horarios flexibles, aunque reconocen que eso depende también del tipo de trabajo. «Horarios flexibles y que se escuche a los padres para conocer sus necesidades», apostilla María Iruretagoyena. También reclaman más ayudas, tanto para los padres como para los empresarios, «con el fin de que favorezcan la flexibilización».

Ana recuerda que la productividad no va ligada a las horas presenciales en el puesto de trabajo. «En otros países trabajan de ocho a tres con mayor productividad». Todas coinciden en que hay que desterrar la tradición de 'calentar silla', de estar aunque no se produzca.

María Torres, que es argentina, trabaja en el restaurante de su familia vasca, la de Karlos Arguiñano, Luisi y sus hijos, sus aitas y hermanos desde hace más de 20 años. El de la hostelería no es precisamente un sector con un horario que ayude a conciliar. Todo lo contrario. María no sabe aún cómo se organizará cuando nazca Fiona, «pero soy una privilegiada porque seguramente trabajaré solo por la mañana, o por la tarde, en función de mi compañero. Me tengo que adaptar».

María Iruretagoyena es autónoma «y a los dos meses tengo que estar trabajando». Su idea es contratar a un chica para que cuide de Paul hasta el quinto o sexto mes «y luego decidir si puedo seguir pagando una chica o tengo que optar por guardería y mi madre, que me va a ayudar».

Maider pasa una semana del mes fuera por cuestiones laborales. Cuando nazca Nahia tiene pensado alquilar un apartamento en vez ir a un hotel «para que mi madre se quede con ella. Tengo la suerte de que está jubilada y está bien, así que me puede acompañar». Ha mirado alguna guardería y la sensación es que son «muy caras». Muchas han cerrado, le explican, por la puesta en marcha de aulas de 2 años en centros escolares.

Pese a que aún es muy largo el recorrido hacia la verdadera conciliación, la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas ha sido recibida con aplausos. «Ya era hora» o «estábamos deseándolo», son algunos de los comentarios respecto a este permiso que Lide, por ejemplo, considera muy importante, «porque mi marido tiene jornada partida y no vuelve antes de las nueve de la noche. Y yo voy a estar con tres niñas pequeñas».

«Es que además ellos quieren. A mi marido le gusta, quiere estar con sus hijos, involucrarse en su crianza», añade Coro. Ahora tendrá más tiempo para estar con ellos.