Cena navideña con sabor solidario

Esta noche millones de personas se juntarán con familia o con amigos en torno a una mesa para celebrar la cena de Nochebuena. Otros, sin embargo, no tendrán tanta suerte. Pensando en todos ellos surgió una iniciativa solidaria que este año ha cumplido su tercera edición. Los alumnos de bachiller del colegio Jesuitak de San Sebastián organizaron el pasado jueves una cena navideña solidaria para personas sin techo, a la que acudieron unos 70 invitados.

La bombilla se encendió hace tres años durante una clase de religión. El profesor, Jon Arruti, planteaba a los alumnos diferentes maneras solidarias de ayudar a quienes más lo necesitan. El colegio había lanzado una campaña de recogida de alimentos para entregar al centro que Cáritas tiene en el barrio de Gros, donde está ubicado el colegio. Fue entonces cuando varios alumnos lanzaron una inocente pregunta que se acabaría convirtiendo en la chispa de un proyecto que se ha consolidado y se ha convertido en uno de los más importantes impulsados en el centro. «¿Por qué en vez de donar comida no organizamos una cena de Navidad para aquellos que no tengan con quién disfrutarla?».

Dicho y hecho. El pasado jueves se celebró la tercera cena de Navidad a la que acudieron unas 70 personas que viven en la calle, que compartieron mesa con casi un centenar de adolescentes entre 16 y 18 años. Entre los voluntarios también estuvieron profesores, padres y miembros de Cáritas, que echaron una mano a los chavales con la cocina y el servicio.

«No se trata de enseñarles a cambiar el mundo mañana, si no que lo hagan desde hoy»

No era un restaurante elegante, pero la cena sí fue de lujo. El comedor del colegio fue el escenario, donde los comensales pudieron degustar un menú elaborado por los chicos y chicas de bachiller. De primero, ensalada con bonito, cebolla y mayonesa. De segundo, guiso de cordero halal, una carne elegida porque la mayoría de los invitados eran musulmanes. Y para terminar, postres variados: dátiles, turrones, bizcochos, chocolate...

En esta ocasión la cena terminó con sabor a cotillón. Los jóvenes pusieron música y sus invitados se animaron tanto que acabaron bailando y enseñándoles algunas canciones típicas del norte de África. Con esta fiesta improvisada culminó la tercera edición de una cena que cada año tiene más éxito, no solo en la acogida entre las personas sin recursos, sino también entre los alumnos. El primer año participaron unos 60, y después de las dos primeras experiencias el pasado jueves fueron casi 100 los escolares de primero y segundo de bachiller que quisieron tomar parte.

Jóvenes con iniciativa

Lo que destacan desde el colegio es que se trata de un proyecto organizado y gestionado íntegramente por los alumnos. Ellos se encargaron hace unas semanas de difundir la iniciativa, a través de visitas al comedor social de Laguntza Etxea que tiene Cáritas en el Paseo Intxaurrondo de Donostia. Allí entregaron a los comensales una invitación con todos los detalles de la cena para que se animaran a acudir. También realizaron patrullas por las calles de Gros, invitando a aquellas personas sin recursos que encontraron por la calle.

Esa llamada tuvo su respuesta el jueves, ya que acudieron varias decenas de personas, más en busca de compañía que de una cena caliente. Muchos de ellos acuden cada día a diferentes comedores sociales, pero la oportunidad de compartir mesa y conversar con un gran grupo de jóvenes no es algo que se les presente a menudo.

Fueron los propios alumnos los encargados de hacer la compra, cocinar y servir la cena. Para ello, realizaron una campaña para recaudar dinero, que consiguieron mayoritariamente a partir de las aportaciones de los padres. Después reservar el comedor, animar a otros compañeros a participar, hablar con diferentes agentes de Cáritas...

Además este año podrán ayudar doblemente a esta organización. Gracias a la aportación de los padres de un antiguo alumno, uno de los impulsores hace tres años de este proyecto, que les donaron toda la carne de cordero de su carnicería, han conseguido un sobrante del presupuesto que donarán a la ONG.

La cena que casi no fue

«Más allá de la motivación solidaria, pedagógicamente es muy importante que aprendan a saber gestionar un proyecto», destaca Jon Arruti, el profesor responsable de esta iniciativa. «No se trata de enseñarles a cambiar el mundo mañana, si no a que lo hagan desde hoy».

Pero como todos los proyectos, este también ha tenido sus complicaciones. Y es que en su primera edición, la cena estuvo a punto de no poder celebrarse. «Los chicos hicieron la compra, prepararon la cena, y estaban muy ilusionados. Pero llegaron las ocho, y allí no aparecía nadie. Llamamos a Cáritas y nos dimos cuenta de que había habido un mal entendido con la fecha, pero al final conseguimos hacerla al día siguiente, y todo salió bien. Fue un momento de crisis, pero así aprendieron que a veces pueden surgir cosas inesperadas y también hay que saber cómo afrontarlas», recuerda el profesor.

Salvando las anécdotas, lo cierto es que esta cena siempre resulta un éxito. Reflejo de ello es que Moha, uno de los invitados de la primera edición, acudió el jueves para echar una mano en la cocina. Él ya no vive en la calle, pero no olvida lo importante que es no sentirse solo, sobre todo en Navidad.