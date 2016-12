Cien personas atendidas, ocho por intoxicación etílica, en Santo Tomas

No todo fue txistorra y talo en el día de Santo Tomás. La fiesta brilló con luz propia pero también ofreció un lado no tan lúdico. Hubo quienes no terminaron la jornada precisamente muy bien. Los servicios sanitarios atendieron a un centenar de personas, la mayoría de ellas por lesiones menores, sobre todo con heridas por cortes. Solo ocho del total presentaban intoxicación etílica.

LA CIFRA 5 menores fueron atendidos en Donostia por los sanitarios de la DYA durante la fiesta. Además, esta oenegé asistió también a tres jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 20 años. Solo un mayor de 60 recibio atención médica.

El Cuarto de Socorro de la capital guipuzcoana contabilizó 86 asistencias en los dos turnos en los que está dividido el servicio. En el primero de ellos, en el horario que va desde las ocho de la mañana hasta a las cinco de la tarde, una franja que es gestionada por profesionales sanitarios de Policlínica Gipuzkoa, el número de atenciones ascendió a cuarenta y ninguno fue por uso abusivo de alcohol, según confirmaron desde dicho dispensario. De ellas, la mayoría fueron por cortes, algunos de los cuales se realizaron en los numerosos puestos de txistorra que había desperdigados por la ciudad y se produjeron bien al cortar el pan o el embutido, o también por roturas de vasos o botellas. Asimismo, se atendieron a personas que llegaron en ambulancias. De la misma manera, el personal sanitario asistió al conductor del Dbus, la empresa de transporte público de Donostia, que fue agredido por un motorista.

Durante el turno siguiente, que estuvo atendido por personal del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, entre las cinco de la tarde y las doce de la noche, se prestaron 39 atenciones. Solo una fue por embriaguez. En los restantes casos presentaban cortes, quemaduras, golpes... Posteriormente, en la madrugada, otras siete personas fueron atendidas.

La DYA, por su parte, prestó once asistencias. Cinco fueron a varones y seis a mujeres. La mayor parte tuvieron su origen en un consumo abusivo de alcohol. En total fueron atendidas siete personas por intoxicación etílica, el mismo número que el año pasado.

Ademas, dos pacientes presentaban síntomas de sufrir una lipotimia, otro un síncope y uno más tenía un traumatismo. Por franjas de edad, cinco de los examinados por el médico eran menores de edad. Tres tenían entre 18 y 20 años y dos más, entre 51 y 60. Solo uno sobrepasaba este límite de edad.

Los registros de la DYA son similares a los del pasado año. En 2015, esta oenegé asistió a dieciséis personas, siete por intoxicación etílica, tres por traumatismos, uno por lipotimia y otro por síncope. Las atenciones de los cuatros restantes fueron variadas. Según la misma fuentes, el pasado año fueron ocho los menores que recibieron alguna atención sanitaria en dicho centro, situada en la calle Bengoetxea.