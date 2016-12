«Me ha cogido del cuello, escupido y pegado un par de bofetadas»

Una persona fue identificada ayer en San Sebastián después de agredir y escupir a un conductor de la compañía Dbus. Se trata del segundo ataque de este tipo que sufre un chófer esta semana, después de que el pasado lunes otro varón fuera arrestado tras agarrar del cuello también a un conductor del servicio de autobuses de la capital guipuzcoana. Según señalaron fuentes del consistorio donostiarra, el episodio violento de ayer vino precedido de un incidente de tráfico. El conductor tuvo que ser atendido en el cuarto de socorro.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 11.45 horas de la mañana cuando el conductor de la línea 13, que discurre entre Larratxo y el Boulevard, esquivó dos coches que realizaban un ceda al paso entre la Avenida Navarra y la calle José Miguel Barandiaran de la capital guipuzcoana. Cuando el autobús retornaba de nuevo a su carril, provocó, al parecer, que una moto que le adelantaba por la derecha tuviera que sortear al autocar. A partir de ese momento la tensión fue a mayores. A la altura de la playa de la Zurriola el conductor de la moto se detuvo delante transporte de viajeros. «La gente se ha ido contra el cristal porque he tenido que dar un frenazo», explica aún con el susto en el cuerpo el conductor Francisco Manuel Martín de 46 años.

Tal y como relata Martín, el motorista se acercó hasta la ventanilla le cogió del cuello y le escupió. «Ha venido fuera de sí, insultándome», relata el conductor. «Me ha cogido del cuello, me ha escupido y me ha pegado un par de bofetadas. Menos mal que los viajeros se han portado de maravilla conmigo y me han ayudado a quitármelo de encima porque sino, no sé qué hubiera pasado», cuenta. «La gente le ha recriminado su actitud, incluso ha habido quien quería salir del autobús pero no he abierto la puerta», asegura. «Ha vuelto dos veces pero al final se ha marchado».

A partir de ese momento, consiguió seguir su marcha hacia el Boluevard «a trompicones porque estaba muy nervioso. Un pasajero le ha cogido la matrícula». Nada más llegar a la parada, se ha puesto en contacto con la Guardia Municipal para denunciar los hechos. «Pero cuando me estaban tomando declaración le he reconocido porque me había fijado en su casco». En ese momento, los agentes le tomaron declaración y le dejaron marchar.

Rechazo del Ayuntamiento

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento donostiarra, Pilar Arana, solicitó «respeto a los trabajadores en el desempeño de sus funciones» y rechazó «tajantemente el uso de la violencia hacia el personal de Dbus. También queremos mostrar nuestro apoyo al trabajador agredido».

En este sentido, tras esta segunda en menos de una semana, Arana pidió «tranquilidad tanto a las personas conductoras como a las usuarias de los autobuses, ya que en ningún caso la violencia es la forma de resolver las incidencias que puedan surgir». Además, reclamó paciencia en estas fechas «en las que la afluencia de personas en la ciudad es mayor y se registran mayores dificultades de circulación».

Este no ha sido el primer capítulo de este tipo que han tenido que vivir los conductores de Dbus esta semana. El pasado lunes, un pasajero de la línea 26 Amara-Martutene fue detenido tras agredir al chófer del autobús, proferir amenazas a una persona mayor y enfrentarse a los viajeros que le recriminaron su actitud. Los hechos fueron denunciados al momento por el chófer ante la Guardia Municipal que se personó en el lugar y detuvo al individuo.

Estos dos incidentes han llegado en un momento en el que los conductores de las líneas de Lurraldebus, la que conecta Irun-Hondarribia con Donostia y la que une Hernani con la capital guipuzcoana, han anunciado una huelga para el servicio nocturno previsto durante la madrugada de Nochevieja. Los trabajadores se lamentan de la «falta de medidas de seguridad» en estos servicios, que ponen «en riesgo» la integridad de los conductores y la del resto de usuarios de la carretera. La Diputación, responsable de las líneas de Lurraldebus, asegura que habrá autobuses en Nochevieja porque se trata de un «servicio público».