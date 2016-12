«Somos clásicos: buen jamón y lomo, foie y salmón»

José Martín Barandiaran lleva 33 años al frente de San Martín Delicatessen, un negocio de los años 40 especializado en productos de alta gama que él mismo prueba. «Aquí vendo calidad», explica el beasaindarra. Su temporada empezó hace semanas, cuando comenzaron a preparar cestas, una tradición que ha ido a menos. Por ejemplo, las que se entregan en el ámbito empresarial. «No creo que vuelvan los tiempos en los que hacíamos cestas de 1.300 euros». Lo mismo ocurre con el aguinaldo de los empleados: «El que recibe uno de 150 euros, capitán general. Ahora con tres botellas de crianza ya está. Eso, si lo siguen recibiendo».

La recesión, no obstante, no se ha notado delante del mostrador. Porque a la gente, si puede, le gusta disfrutar de la buena mesa por Navidad. «Nuestros productos no son para el día a día, pero sí para ese capricho». Lo que más vende es «de lo más tradicional: buen lomo y jamón, el foie de toda la vida, algo de salmón y unos buenos tacos de bacalao».