Así ha sido este miércoles 21 de diciembre

El 21 de diciembre tiene cada año en Gipuzkoa un protagonista: la feria de Santo Tomás. Los guipuzcoanos han vuelto a disfrutar de la sidra, la txistorra y los talos en las diferentes localidades, donde ha reinado el buen ambiente. En el caso de San Sebastián, la cerda Potxola ha acaparado todas las miradas en la plaza de la Constitución.

Economía. Llegó la sorpresa desde Luxemburgo. El Tribunal de Justicia del UE ha sentenciado esta mañana que la retroactividad de las cláusulas suelo cobradas de forma indebida por los bancos hay que fijarla desde el inicio de la firma de la hipoteca y no sólo desde el 9 de mayo de 2013. El fallo supone un enorme varapalo para los bancos, que estarían obligados a devolver hasta 4.200 millones a los clientes, según los cálculos del Banco de España.

Política. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha opinado este miércoles que "la puesta en libertad de los detenidos en Luhuso (Francia) es una buena noticia" y ha considerado que el juez del caso ha apreciado que no había intención en los arrestados de cometer delito. Por su parte, la esposa de Michel Bergougnan, uno de los cinco detenidos en la operación policial de Luhuso (Francia), ha dicho que "no son terroristas", sino "gente que quiere que cambien las cosas" y personas "que quieren una paz duradera", y ha asegurado que "después de Luhuso habrá otra situación, no podemos ir atrás".

Sociedad. Comienza oficialmente el invierno y no será una blanca Navidad, como mandan los cánones, pero al menos hará buen tiempo. Según las previsiones de Euskalmet, el sábado, día de Nochebuena, un frente rozará la cornisa cantábrica y dejará nubosidad y algo de lluvia por la mañana, especialmente en el litoral; en Navidad, en cambio, los cielos estarán despejados, aunque a primeras horas hará frío y los bancos de niebla serán persistentes.

San Sebastián. La Policía municipal de San Sebastián ha detenido a un hombre en la ciudad por presuntamente agredir a un conductor del servicio municipal de autobuses DBus.

Cultura. El recuerdo a José Miguel Barandiaran, "padre de la cultura vasca, en el 25º aniversario de su muerte ha congregado en Ataun a representantes institucionales de la CAV y Navarra.

Internacional. El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, ha informado este miércoles de que se ha emitido una orden de detención a nivel europeo contra "un nuevo sospechoso" relacionado con el atentado de Berlín del lunes, en el que murieron doce personas.

Eibar. El Eibar ha logrado el pase a los octavos de final de Copa del Rey tras superar al Sporting de Gijón. Los armeros han solventado con comodidad la eliminatoria con victoria tanto en el partido de ida como en el de vuelta.