El precio del pescado y el marisco se dispara un 40% antes de Navidad

. Con el olor y sabor a txistorra de Santo Tomás arranca para muchos la Navidad, una fiesta que se celebra en torno a la mesa. La comida se lleva buena parte de los 682 euros que se estima gastará cada familia vasca. Preparar el menú de Nochebuena y del día de Navidad es una de las principales tareas, o quebradero de cabeza, en las casas en las que hay que extender la mesa del comedor y añadir sillas extra. También lo es para los comercios, que se afanan por cumplir con sus clientes y atender todos los pedidos en esta campaña que supone su temporada alta y que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Lo que tradicionalmente eleva los precios de los productos frescos. Este año, parece que la subida será más acusada en la pescadería, con un alza media respecto al mes pasado del 40% en algunos productos, según los precios consultados por este periódico. Se trata de cifras orientativas, ya que cada comercio tiene sus márgenes y peculiaridades, pero que permiten tomar el pulso a la tendencia de este año.

Algunos pescateros explican que estos días hay bastante desbarajuste y subida de precios porque están fallando proveedores de Holanda (ostras) y Túnez (almeja). También están fallando, añaden, la gamba para la plancha, camarones... De hecho, alguno reconoce que hay dudas de cómo se va a poder responder a encargos porque escasea el género y se está pagando caro. «El resultado de todo es que están subiendo productos de proveedores franceses y gallegos, que ya de por sí son los más caros porque también son los más codiciados», explican fuentes conocedoras del sector. De todas formas, nunca hay que olvidar que los precios varían casi de un día para otro en función de las descargas. O de cuánta gente puja por la mercancía en lonja. Lógicamente, a mayor demanda, mayor precio.

En un recorrido por algunas pescaderías de barrio se podía encontrar ayer chipirón grande de la costa de Francia a partir de 18 euros el kilo y el pequeño a 15, cuando hace un mes cotizaban, por ejemplo, a 12 y 13 euros respectivamente. Este es uno de los productos que más se congela para evitar, precisamente, este alza en el precio. Pero para subida, la del besugo, que se vende a más de 50 euros el kilo cuando en fechas no navideñas es posible encontrar a unos 23. O la de la kokotxa de merluza fresca, a más de 60 euros.

El marisco es uno de los caprichos por estas fechas. Quien quiera degustar percebe gallego deberá pagar más de 60 euros el kilo, o más de 50 por el bogavante inglés. La almeja marinera también sube: en algunos comercios está a 45 euros.

La pescaderías viven una actividad frenética, con el estrés que supone atender todos los encargos. «Es que la demanda se concentra en un par de días, y no solo la de aquí. Si un fin de semana vendo entre 6 y 7 kilos de almejas, entre el día 23 y 24 puedo vender 80», pone como ejemplo Lander Yarzabal, de Pescadería Félix de Irun, donde en los últimos años aprecia una tendencia a retrasar los encargos. «Antes te los hacían con un par de semanas de antelación, ahora dos días antes». También es cierto, recuerda, que muchos clientes optan por congelar chipirones, rape o kokotxas antes de que su precio se dispare. O no. «Ha habido años en los que el pescado ha subido un montón y otros se ha mantenido». Aunque esto último no es lo más habitual, especialmente si se trata de almejas, un clásico en las mesas navideñas junto a la merluza, los langostinos o el percebe gallego, «que puede llegar a triplicar el precio».

Más cigalas

El calendario condiciona «mucho» el consumo, y este año al caer la Navidad en fin de semana las ventas se concentrarán a partir de mañana, «porque psicológicamente tienes toda la semana para comprar y la gente lo deja para esos días», explica Miguel Ángel Zamorano, director de gestión de tiendas y marketing del grupo Uvesco, donde tienen claro que estos días «no puedes fallar a los clientes, hay que cumplir con los compromisos con la máxima garantía».

LAS REACCIONES



Lander Yarzabal Pescadería Félix «Toda la demanda se acumula en un par de días: puedo pasar a vender diez veces más de almejas» Bernardo Anabitarte Vinos Ezeiza «Están subiendo los Ribera de Duero, para brindar champán francés y más armagnac que cognac» Miren Beldarrain Pastelería Izar «Cada vez vendemos más turrón artesano; creo que la gente prefiere comer menos pero de calidad»

En las tiendas BM están aún recibiendo encargos, porque este año «se está retrasando la campaña». De hecho, las ventas hasta la fecha son ligeramente inferiores a las previstas, pero por los encargos -ayer se dispararon- de las tiendas para los próximos días son muy optimistas, «creo que hay más alegría». Las previsiones «superan las expectativas del año pasado» especialmente en «productos estrella», esos clásicos como el solomillo, el bogavante o el cordero. Y un hecho significativo: por ejemplo, en un producto «tan delicado y con precio alto» como las cigalas habían bajado previsiones respecto al año pasado, «pero las tiendas nos las han hecho subir».

En las grandes superficies, como Carrefour, las ventas navideñas pueden suponer hasta el 20% del total del año, y constatan que este gasto en el País Vasco «gira alrededor de la economía familiar de forma más acusada que en el resto de Europa».

En las carnicerías los precios se mantienen algo más estables que en las pescaderías y también aprecian que los encargos «se concentran más en las últimas dos semanas, y no con la antelación de antes», explica Borja Santos. En la carnicería Félix Santos, del barrio donostiarra de Amara, apuestan «por la calidad», y afirman que no repercuten en el ticket de sus clientes la subida de precios que puede registrarse por el aumento de demanda. Por ejemplo, el solomillo, «de máxima calidad», se mantiene inalterable a 38 euros. Otro de los clásicos de las mesas navideñas guipuzcoanas es el cordero, cuyo precio sí suele fluctuar entre 3 y 4 euros. El lunes lo vendían a 17,9 euros. La pularda, «especial de Las Landas», tampoco sube y se vende a 12,5 euros. El pavo está a 6,5 euros, y el especial navideño, a 12,5.

Para las pastelerías es también la época más fuerte del año. «El turrón artesano es lo que más se vende, y cada vez más, entre Santo Tomás y Nochebuena», explica Miren Beldarrain, mientras atiende la pastelería Izar de la Parte Vieja donostiarra. Venden el kilo a 50 euros. «Tengo la impresión de que la gente prefiere llevar dos tabletas buenas y comerlas que tener la casa llena de tabletas dando vueltas. Prefiere comer menos pero de calidad».

Después de Navidad la gente se decanta por el rosco de Reyes. «Cada vez nos lo están pidiendo antes» y la anguila, ese pez de mazapán que viene enroscado en preciosas cajas, es otro clásico navideño. «Hasta Nochevieja se suelen comprar para hacer regalos, cumplir con compromisos, como con el médico». A partir de Nochevieja se venden para regalar en familia, de hijos a padres, o a hermanos... Los hay de todos los precios, desde 15 a casi 200 euros.

Y para regar la comida, un buen vino, como los innumerables que se puede encontrar en Vinos Ezeiza, uno de los negocios centenarios más bonitos de Donostia, donde estos días reparten lotes por la capital y hacen envíos a otras comunidades. «Son de clientes de aquí que los regalan a conocidos o compromisos», explica Bernando Anabitarte, quien explica que por Navidad, tanto si es para regalar como para consumir en casa, la gente compra vino algo más caro que el esto del año. «Están subiendo mucho los Ribera de Duero», cuenta Bernardo. Para brindar, «la gente tira al champán francés», con botellas desde los 30 a los 210 euros. Y para la tertulia tras el café, «se vende más el armagnac que el cognac», o whisky japonés. En Ezeiza tienen más de 60 referencias de ginebras, pero el gin tonic ya no está tan de moda. «Ahora lo que se lleva es el vermú».