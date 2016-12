El desempleo y la crisis son los principales problemas para el 57,5% de los guipuzcoanos

Por supuesto que la mayoría de los guipuzcoanos rechazamos los vertederos. Lo que es trampa es hablar de vertederos en contraposición a la incineradora. ¿Acaso la incineradora no necesitara de enormes vertederos de ceniza tóxica? Si todo el mundo gestionara la basura como Hernani. Oñatii o Usurbil, los vertederos necesarios en caso de seguir el plan anterior(vertederos de inertes, no lo olvidemos) serían bastante menores e infinitamente menos perjudiciales medioambientalmente, que los vertederos de ceniza tóxica que generará una macro incineradora. Trampas, no, por favor.