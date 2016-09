San Sebastián Gastronomika ensalzará la labor del chef peruano Gastón Acurio

La cocina popular de Turquía y Hungría abrirá el 2 de octubre la decimoctava edición del congreso San Sebastián Gastronomika, que este año rendirá su «gran homenaje» al chef Gastón Acurio como «gran dinamizador» de la cocina peruana y al sumiller Gerard Basset, que recibirá el premio Gueridón de Oro.

A esos países se sumarán Brasil, Australia, Japón y Suráfrica, que conformarán en el Kursaal donostiarra un «mapamundi» gastronómico con una veintena de maestros de la cocina procedentes de esos lugares. Y es que por primera vez, el congreso apostará como destino invitado por chefs y restaurantes de seis países en representación de los cinco continentes del mundo.

El japonés Yoshihiro Narisawa (Narisawa), el brasileño Alex Atala (DOM), el sudafricano Luke Dale-Roberts (The Test Kitchen Restaurant), el australiano Peter Gilmore (Quay) y el turco Mehmet Gürs (Mikla) son algunos de ellos, cuyos restaurantes se encuentran entre los 100 mejores del mundo, según el ranking The 50 Best.

La organización del congreso ya informó en mayo de los países invitados y ayer, en un comunicado, adelantó alguna de las novedades de esta importante cita, como 'El chef a seguir', que en esta primera edición no será uno, sino dos, Toni Romero y Quim Coll, quienes han «revolucionado la cocina verde» desde su restaurante '4 amb 5 mujades' y que ofrecerán la ponencia 'Veganismo gamberro'.

Los potentes sabores de los 'goulash' húngaros y los exóticos aromas de los mercados de Estambul compartirán espacio en el Street food que se instalará en el porche del centro Kursaal durante los cuatro días de congreso, que arranca el domingo con una jornada gratuita en la que el público podrá aprender a cocinar de manera fácil algunos de los platos más conocidos de Turquía y Hungría.

Los días 3, 4 y 5 de octubre el congreso donostiarra queda ya restringido a los profesionales con numerosas actividades que les acercarán no solo a la alta cocina, sino también a lo que rodea el mundo del vino, la sala, la parrilla y la salud a través del 'Off'. En este espacio se ofrecen también exclusivos talleres, las cocinas privadas, donde los asistentes podrán aprender de algunos de los más grandes de la gastronomía mundial, en este caso de Mario Sandoval, que dirigirá una clase magistral para quince personas y el japonés Hideki Matsuhisa, que lo hará para cinco. También Pedro Subijana y Andoni Luis Aduriz impartirán sus enseñanzas, pero los maestros vascos lo harán en sus restaurantes, Akelarre y Mugaritz.

Apartado solidario

San Sebastián Gastronomika tendrá asimismo un apartado solidario, el del proyecto Zaporeak. Se colocarán varias urnas en el Kursaal para recaudar dinero de los visitantes con el objetivo de conseguir 60.000 euros para alimentar durante un mes a los refugiados de Grecia.

El atlas gastronómico de esta edición de San Sebastián Gastronomika se completará con la presencia de destacados restauradores españoles, como Joan Roca, Carme Ruscalleda, Paco Pérez, Mario Sandoval, Ángel León, Oriol Castro y Eduard Xatruch, Sergio y Javier Torres, Rodrigo de la Calle, Paco Morales, Diego Guerrero y Ramón Freixa.

Y por supuesto estarán los anfitriones, entre ellos, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Hilario Arbelaitz, Josean Alija, además de Aduriz y Subijana.