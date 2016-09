Quemadas once motos más de madrugada en Donostia

Y la de camaras que hay,comercios,bancos,trafico y que no lo pillen.....

Ademas saldra de rositas seguro ya me diras como va a pagar unas 40 motos quemadas

No dice "diez motos nuevas", sino "diez nuevas motos", que aunque suene parecido, no es lo mismo, ya que "nuevo" no sólo significa "recién fabricado" ... y que haya que aclararlo ...