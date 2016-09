Ferreira: «Los universitarios ya no solo buscan un título, también exigen aprender»

Desde su puesto al frente de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, Unibasq, Eva Ferreira tiene una visión privilegiada de las fortalezas y debilidades de las tres universidades de Euskadi y el amplio universo de personas que las pueblan. Ayer intervino en el curso de verano 'Evaluación docente: asignatura pendiente'. «La buena noticia de todos los días es que la gran mayoría de la docencia que se imparte en nuestras universidades tiene una calidad muy alta», afirma.

¿Es cierto que los profesores universitarios dedican sus días a repetir la misma clase?

Con el nuevo paradigma del espacio europeo de educación superior, el aprendizaje centrado en el estudiante ha hecho que cambien muchas antiguas formas de impartir la docencia. Antes todo estaba centrado en el parámetro de una clase magistral, sin interacción con los estudiantes, y ahora, sin quitar la clase magistral, hay muchísima más formación transversal en competencias y destrezas. Esto de llegar a clase y repetir apuntes amarillentos es de un tiempo muy pasado.

Socialmente los profesores universitarios tienen fama de que trabajan poco.

Esto no es cierto y lo digo rotundamente. La mayoría del profesorado tiene que estar en julio firmando actas de exámenes o en congresos de investigación. Los profesores tienen actividad docente e investigadora y sobre muchos de ellos descansa la gestión universitaria.

¿Su trabajo es poco visible para la sociedad?

Desde las agencias de evaluación y desde las instituciones estamos trabajando para visibilizar la actividad docente del profesorado. Llevamos diez años con un marco de referencia institucional para evaluar la actividad docente y no estamos hablando de cosas abstractas, sino que ahora ya se recaba la opinión de estudiantes y los resultados de los profesores son cada vez más transparentes.

¿Qué opinan los estudiantes?

Su opinión es muy buena.

Cuesta creerlo.

En sus encuestas de valoración las tres universidades vascas sacan un notable alto. Es importante saber esto porque al final siempre nos llega la queja. La buena noticia de todos los días es que la gran mayoría de la docencia que se imparte en nuestras universidades tiene una calidad muy alta. El resultado se ve en cómo salen formados nuestros universitarios y su inserción laboral.

¿La universidad pública es mala y las privadas buenas?

Esto es un error conceptual total. En el caso del País Vasco tenemos tres universidades que en ningún caso son directamente comparables. La UPV, que es la pública, es la más grande y la más generalista, la de Deusto es más pequeña y está más focalizada en unos títulos y la de Mondragón tiene otro perfil mucho más dirigido al entorno empresarial. Son distintas y en cualquiera de ellas la valoración de los alumnos es altísima. Ninguna de ellas está en la excelencia, no somos Harvard, pero estamos ahí.

¿Los profesores tienen miedo a ser evaluados?

A nadie se le escapa que el hecho de que te evalúen demasiado harta. Ha habido una especie de saturación de evaluaciones pero el hartazgo no viene por el hecho de ser evaluado sino por tanto informe como hay que rellenar, por el lado burocrático de la evaluación.

¿Qué es lo que no funciona en las universidades?

El elogio excesivo no tiene un impacto positivo. Decirle a un estudiante que su trabajo de cinco puntos está muy bien en vez de que puede hacerlo mejor y elogiar de manera desmedida algo que es mediocre no genera mejores expectativas al alumno, sino más bien al contrario porque se provoca una especie de conformismo. Lo que sabemos que funciona mejor es el acicate. El enfado en un momento dado por un mal resultado de tus estudiantes puede ser productivo. También se ha comprobado que no funciona lo de agrupar a los alumnos por sus habilidades o insistir en dar clases individualizadas, tratando de averiguar la manera en la que al estudiante le gusta aprender, o pensar que tiene que estar activo todo el rato. Este movimiento pendular que a veces damos, de que tenemos que pasar de dar clase a que todo sea activo y que el estudiante sea el que genere el conocimiento, pues no.

¿Estudiar con proyectos funciona?

Funciona pero siempre y cuando esté la figura del profesor como guía. Siempre tiene que haber clases teóricas en las que el profesor enseña. Desde el minuto uno no se puede dejar solo a un grupo de estudiantes.

¿Sigue existiendo la figura del profesor amigo que se va con sus alumnos a la cafetería?

Esto es como lo de los padres. El coleguismo no ha ayudado en ninguna parte. Hay quien piensa que para conseguir una buena valoración de los estudiantes tiene que ser muy enrollado pero eso no funciona porque los alumnos son muy listos y saben apreciar. Esta idea de te que van a valorar mejor si eres mas guay no es cierta.

¿Qué valoran los alumnos?

Quieren aprender. En los años ochenta habíamos pasado una dictadura y estábamos en la transición, y tener un título universitario ya era muchísimo, pero ahora estamos en un contexto europeo muy competitivo a nivel laboral y ya no es cuestión de blandir un título. Los estudiantes exigen, ya no se conforman, reclaman sus derechos y no quieren un aprobado general sino aprender. El título ya no es lo único importante, ahora lo que se necesita son contenidos y competencias.

¿Seguimos sin pensar que apoyar económicamente a la universidad es una buena inversión?

Esa es la clave. En el País Vasco y en España en general la reflexión social sobre la universidad no va mucho más allá de cuatro clichés. Esto significa que no está en los programas electorales. Como sociedad nos queda mucho que recorrer para tener debates sobre la importancia de la educación al estilo de los que yo he visto en Alemania, por ejemplo, donde fue una preocupación nacional cuando descendieron en la encuesta PISA.

Un cliché que se ha repetido mucho es que la universidad es una fábrica de parados.

A mí lo que me mosquea es que teniendo datos sobre la mesa se pueda repetir esto. Si coges cifras de inserción laboral, tiene mucho más paro cualquier otro índice de estudios que no sean los universitarios. La tasa de empleo es directamente proporcional a los estudios, así de claro. Esto son datos.

¿Un mal investigador puede ser un buen profesor?

Este es otro cliché. Las mejores universidades son excelentes en docencia y en investigación. Buenos docentes y buenos investigadores van de la mano, y esto es lo que queremos para nosotros.