El toro que mató al vecino de Orio se escapó de un agroturismo y se cruzó con más paseantes

Una fatal casualidad quiso que Eusebio Escudero se cruzara el pasado lunes con un toro en las faldas del monte Kukuarri en Orio. La res, que se encontraba fuera de sí tal y como señalaron varios testigos, embistió al oriotarra de 59 años hasta provocarle la muerte a causa de los golpes que le propinó. Según ha podido saber este periódico, el animal se había escapado del agroturismo Itxaspe, situado a unos 500 metros del lugar del fatídico desenlace, extremo que confirmó ayer por la tarde el alcalde de la localidad costera, Jose Angel Zaldua.

La principal incógnita que el lunes aún no pudo ser aclarada, era conocer si el toro se encontraba suelto, se había escapado de algún lugar o si se encontraba dentro de algún vallado. Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco disiparon las dudas y confirmaron que el animal embistió al fallecido en un camino rural, por lo que «no se encontraba dentro de ningún cercado», detallaron. «Se había escapado, eso es seguro», añadió el alcalde.

Desde el primer momento Jose Angel Zaldua se ha interesado en arropar a la familia del fallecido. El lunes por la noche nada más conocer el trágico suceso se desplazó hasta el caserío Andu, donde fue trasladado el fallecido, para mostrar sus condolencias a la mujer de Eusebio, Pilar, y a su hija de 20 años. Aún así, el regidor también apuntaba ayer que los dueños del toro se encontraban «hundidos por lo que ha sucedido. No he podido estar con ellos, pero me comentan que están muy mal». El alcalde subrayó que en los próximos días se pondrá en contacto con los responsables del agroturismo: «Quiero estar con ellos», sentenció.

Cerca del lugar del suceso, ayer aún yacía muerto el animal dentro de un vallado. Según explicó Zaldua, después de que el toro embistiera a Eusebio, otro paseante que recorría la zona, el oriotarra Xabier Ibarbia, se percató de la presencia de un cuerpo que se encontraba en el suelo. Cuando trató de acercarse a él, el animal también le golpeó. La res afortunadamente apenas le causó varias heridas por las que fue atendido en el Hospital Universitario Donostia.

Ibarbia llamó enseguida al 112 y dio la voz de alarma a los vecinos del cercano caserío Andu, quienes «consiguieron llevar a la parte de arriba al toro. Es loable la actitud que tuvieron, ya que el animal no era suyo y además lograron que la res no bajara más», explicó Zaldua. Asimismo, hasta el lugar del suceso se acercaron varias dotaciones de la Ertzaintza, así como dos vehículos de bomberos. Pero lo único que pudieron hacer fue abatirlo con una escopeta, puesto que «se encontraba fuera de sí. Estaba muy nervioso», explicó el alcalde. Se trataba de un toro sin cuernos de los que se denominan ganado lechero, por lo que el hombre falleció a consecuencia de los golpes y no corneado.

Camino habitual

El lugar en el que el toro mató a Eusebio Escudero es un camino de mucho tránsito sobre todo para los vecinos de Orio que suben hasta el monte Kukuarri desde la misma playa de la localidad costera. Es uno de los tres caminos que se utilizan para llegar a su cima. Ayer eran varios los excursionistas y montañeros que aprovecharon la soleada mañana para pasear por el lugar en el que la res embistió al fallecido. «Es muy raro que algo así ocurra, normalmente los toros no suelen estar por esta zona», señalaban dos jóvenes vecinos de la zona. «Ha sido una trágica casualidad, nos han dicho que se ha escapado de un caserío de aquí arriba», barruntaban ambos.

«Ha sido una casualidad; por esta zona no suele haber animales de este tipo», explican los vecinos

Eusebio y Xabier no fueron los únicos excursionistas que se cruzaron con el toro durante la tarde del pasado lunes. Al menos un paseante vio al animal en el mismo lugar en el que mató al vecino de Orio, aunque notó el estado de alteración en el que se encontraba la res y decidió dar media vuelta y volver hacia atrás.

No era la primera vez que Eusebio realizaba el paseo, este pescador jubilado recientemente era gran conocedor de la zona. Según explicaron a este periódico varios vecinos de Orio, era habitual verle pasear por los parajes de Kukuarri siempre acompañado de su perro, aunque la tarde del lunes emprendió el camino solo. «Era habitual que viniera aquí, sobre todo los sábados», señalaron aún consternados los responsables del restaurante Orioko Benta, donde ayer al mediodía no había otro tema de conversación más que el fatal desenlace que tuvo Eusebio.

Muy conocido

El trágico suceso causó un hondo pesar en Orio, donde el fallecido era muy conocido. Eusebio Escudero se había dedicado toda su vida al mundo de la mar. La mayoría de los años que dedicó a la pesca los realizó en el pesquero Patxiku de Getaria, aunque los últimos años los llevó a cabo en su localidad natal. Tenía 59 años y se había jubilado recientemente. Su mujer, Pilar Elordi, trabajaba como limpiadora en la ikastola de la localidad costera y ambos tienen una hija de 20 años. Por desgracia, ayer no había otro comentario en el pueblo que le vio nacer.

El funeral en memoria de Eusebio Escudero se celebrará mañana por la tarde en la iglesia parroquial San Nicolás de Orio.