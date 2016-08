Afodesa recela de la voluntad de las instituciones respecto al aeropuerto

Recelos, dudas y desconfianza. Esa ha sido la reacción de la Asociación de Fomento del Aeropuerto, de Afodesa, ante las últimas declaraciones de las instituciones tras la decisión del Ministerio de Fomento de recortar la pista del aeródromo de Hondarribia. La primera toma de contacto institucional tras conocerse la noticia tuvo lugar el lunes en Madrid.

El viceconsejero de Transporte del Gobierno Vasco, Antonio Aiz y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, se reunieron junto a la secretaria general de Transporte del Estado, Carmen Librero y el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, para analizar la situación actual que vive el aeropuerto y trazar la línea de futuro que debe seguir la infraestructura guipuzcoana. Tras la reunión, todos ellos fueron optimistas y se emplazaron a convocar al Comité de Coordinación Aeroportuarias para mantener las frecuencias y enlaces del aeropuerto hondarribiarra, a pesar de las restricciones europeas.

Sin embargo, su mensaje conjunto no ha convencido, ni mucho menos, a Afodesa. «Esas declaraciones no se ajustan a la realidad. Hemos contactado con operadores del Airbus 319 y ven muy complicado volar en condiciones de rentabilidad bajo las nuevas condiciones tras el recorte de la pista. Una cosa es que el Airbus A319 pueda aterrizar en el aeropuerto tras el recorte y otra muy distinta es que lo haga en criterio de rentabilidad para la compañía que lo opera».

«¿Con una pista de 1.750 metros no han conseguido captar nuevos vuelos y van a hacerlo ahora?»



«El recorte se traducirá en que la compañía opte por no volar al aeropuerto o lo hagan a precios carísimos»



Piden al Gobierno central una vez más que pelee por la excepcionalidad del aeródromo guipuzcoano

En un comunicado hecho público ayer mismo por Afodesa, la entidad de defensa del aeropuerto llega a pedir a las instituciones locales «que no se dejen engañar y que pidan que les aclaren los vuelos que se van a ver afectados no solo en criterios operativos sino también en criterios de rentabilidad para las compañías que los operan».

El billete más caro

A juicio de Afodesa, el recorte de la pista en más de 300 metros y la falta de rentabilidad que argumentan, se traducirá en que la compañía opte por no volar al aeropuerto, la que consideran más probable, que haya que subvencionarla para que siga llegando o que se incremente mucho el precio de los billetes.

«Lo anterior nos lleva a lo de siempre, los aviones seguirán volando, pero a un precio poco competitivo para la mayoría de ciudadanos guipuzcoanos o de los turistas que nos quieran visitar. Por otro lado se habla de nuevas rutas y frecuencias como si fuera muy sencillo encontrarlas. Con una pista de 1.750 metros no lo han conseguido como para hacerlo ahora con 300 metros menos. Hemos de recordar que el comité aeroportuario aun no ha conseguido ningún logro en cuanto a captación de nuevas compañías o nuevas frecuencias ni se prevé que lo haga en los meses venideros».

«Peligran los destinos»

En estos momentos y más allá de los vuelos de agosto a Palma de Mallorca y a Londres, novedad de este año, en Hondarribia operan Air Nostrum para llegar a Madrid y Vueling con destino Barcelona. También hay incógnitas sobre estos destinos que Afodesa ve peligrar.

«Todo el trabajo que en los últimos meses se ha hecho en sintonía con Ortzibia, a la cual hay que reconocer el esfuerzo realizado, iba encaminado en aumentar la capacidad de los aviones para que el precio por asiento disminuyera y por lo tanto que los precios bajaran y fueran más competitivos. Toda esta labor se irá al traste si no hacemos nada por solucionarlo y por exigir al Gobierno central que pelee la excepcionalidad en Europa y al PP de Gipuzkoa que no juegue a doble banda y ayude a conseguir esa figura para un aeropuerto como el nuestro que en 60 años de historia no ha tenido ningún incidente debido a las franjas de seguridad».

Una vez más, desde Afodesa se insiste en que las instituciones locales se unan en lo que concierne al aeropuerto y que defiendan las obras de ampliación que están descartadas. «Las cuales no suponen coste alguno para ellos pero sí un importante respaldo para una infraestructura que genera mucho empleo y mucha riqueza. Todo lo demás será perder nuestra posición frente a las provincias limítrofes perdiendo industria, empleo, generación de riqueza e impuestos que irán a parar a otras regiones».

La remodelación a la que debe someterse el aeropuerto debe estar realizada antes de diciembre del año que viene, según marca la normativa europea. Las instituciones vascas aseguran que no quieren perder comba ni dejar que esta infraestructura quede moribunda, pero según Afodesa, el recorte va a suponer una pérdida de competitividad que puede verse agudizada además con los vuelos que ofrece Biarritz a Madrid, organizados por la misma compañía que en Hondarribia, por Air Nostrum.