Cosecha de estrellas en Londres

Un queso ahumado de la quesería elgoibartarra Mausitxa ha logrado clasificarse en el top 50 del Great Taste Awards 2016, un concurso gastronómico de enorme prestigio internacional que se celebra en el Reino Unido y que tiene la búsqueda de la excelencia en la alimentación como premisa.

10.000 productores de los más variados tipos de alimentos y bebidas de todo el mundo han tomado parte en la edición de este año. Su objetivo no era otro que hacerse con las codiciadas estrellas con las que el jurado del concurso, un variopinto grupo de más de 400 profesionales vinculados de una manera u otra al mundo de la alimentación (chefs, restauradores, críticos de cocina, periodistas,...), reconoce a los productos más valorados por sus cualidades gastronómicas. Tras cuatro meses de catas, 50 de esos productos se han hecho con un hueco en la gran gala final que tendrá lugar el lunes en la capital británica y en la que se dará a conocer el ganador del Great Taste Awards 2016. El queso de Mausitxa tendrá a chocolates, tes, ostras, helados, sidras, cafés, anchoas cántabras, mantequillas, huevos de pato y otros productos llegados de distintos lugares del globo como rivales en su lucha por el codiciado título.

Al margen de lo que suceda en la gala, Mausitxa y los quesos de Artzai Gazta, una asociación que agrupa a 115 pastores-elaboradores de queso de oveja latxa de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, ya han triunfado en el Great Taste Awards 2016. Artzai Gazta presentó varios quesos elaborados por Etxetxipia (Elizondo), La Leze (Ilarduya) y Mausitxa (Elgoibar) y todos ellos han vuelto con galardones de tierras británicas. El queso ahumado de Mausitxa obtuvo la máxima puntuación, tres estrellas, lo que traducido a términos gastronómicos equivale a la calificación de exquisito, mientras que su queso natural logró una puntuación de dos estrellas que permite identificarlo como un producto de calidad excepcional. Esta misma calificación (dos estrellas) fue la que recibieron el queso ahumado y el queso natural de La Leze y el queso sin ahumar presentado por Etxetxipia, quedando todos ellos encuadrados en la categoría de productos excepcionales. «Las estrellas son una carta de presentación, una puerta abierta a nuevos mercados, pues su inclusión en la etiqueta ayuda a los clientes a identificar esos quesos como productos de gran calidad», indicó Victoria Urresti, catadora oficial del panel de cata de la Denominación de Origen Idiazabal, en el transcurso de la presentación del balance del concurso Great Taste Awards 2016 que tuvo lugar ayer en el caserío Mauxitxa.

Detrás de la organización del Great Taste Awards está The Guild of Fine Food, una entidad que tiene al impulso de la calidad gastronómica como eje de su actividad. The Guild of Fine Food también organiza el World Cheese Awards, el concurso de quesos más prestigioso del mundo y punto de encuentro obligado para aquellos productores que quieren promocionar su producto más allá de sus fronteras. Este año, el World Cheese Awards tendrá lugar en San Sebastián, coincidiendo con el Euskadi-Basque Country International Cheese Festival que Artzai Gazta ha programado para los días 16, 17 y 18 de noviembre, una cita que convertirá a Donostia en la capital mundial del queso por unos días.