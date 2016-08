«¿Dejar propina? Ya son bastante caras las consumiciones»

El sonido de una campana se impone al guirigay general en la Mejillonera de la donostiarra calle Puerto. El local está lleno y un grito se suma de vez en cuando a los tradicionales «tigres», «marinera», «bravas». Una palabra de cuatro letras que, según Pedro Cortés, uno de los camareros de este popular bar, «este verano se está repitiendo más que otros años»: ¡bote!

LA CIFRA 30 Euros Es el récord que Marcelo Baroni, camarero del White Tara de la plaza de la Constitución, «se levantó» en ocho horas de trabajo. Una propina que va al bote comunitario del bar y que permite sacarse un sobresueldo a los profesionales del sector servicios. Sobre todo durante el verano.

«Hay gente a la que le gusta el espectáculo de la campana y nos deja unos céntimos simplemente por escucharla. Esos, normalmente son turistas nacionales. Pero nosotros hacemos el agosto con los extranjeros», continúa Cortés. «En verano, por lo general, las propinas son tres veces más altas que el resto del año. Las vamos metiendo en huchas y, cuando se llenan, las repartimos a partes iguales». Estos pequeños agasajos suponen un sobresueldo para los hosteleros. «En la 'Meji' en concreto, la gente ve que estamos 'atacados' y nos suele dejar buenas propinas», destaca. «Antes del verano hemos redondeado un poco los precios -al alza- y en lugar de dejarnos solo unos pocos céntimos, ahora nos dejan uno o dos euros». «Sobre todo los extranjeros», insiste una vez más.

En la plaza de la Constitución, el argentino Marcelo Baroni atiende la terraza del White Tara. «Los que más propinas dejan son los franceses. Una media de tres a cinco euros por mesa, aproximadamente. Pero alguna vez se han estirado y nos han dejado hasta diez euros». Este rosarino, que antes de afincarse en Donostia trabajó en un restaurante de Barcelona, compara ambas ciudades. A su parecer, «aquí se dejan más propinas porque el tipo de turista que visita San Sebastián es de un alto poder adquisitivo».

«A la gente le gusta el espectáculo de la campana y nos deja algo simplemente por oírla»

«En ocho horas yo me he llegado a 'levantar' treinta euros en propinas, que van al bote comunitario, claro», continúa el camarero. Preguntado acerca de si ese récord se produjo durante la pasada Semana Grande, Marcelo responde tajante. «Qué va. Esos días son los que menos propinas nos dejan. Para empezar no servimos los cócteles en copas, como el resto del año, sino en vasos de sidra. Y por lo general, al haber más gente suele haber más tensión y un trato menos personalizado». «Las propinas hay que trabajarlas para ganárselas», concluye sonriente.

En el restaurante La Cueva, en la entrada de la plaza de la Trinidad, Kevin Barzola espera la llegada de los primeros comensales del mediodía. Desde la terraza del establecimiento muestra la mejor de sus sonrisas intentando, así, atraer a un mayor número de clientes ante la alta competencia de restaurantes. «Este verano estamos notando muchos más turistas que otros. Parece que lo de la capitalidad sí que está influyendo en ese sentido», sostiene. «El turista nacional sigue siendo muy 'agarrado' y solo deja céntimos, aunque los italianos son más rácanos aún», reconoce entre carcajadas.

«Los americanos y los franceses son los que más propinas dejan. Y los ingleses, si les haces reír, igual te 'sueltan' un billete de veinte», afirma el joven donostiarra de origen ecuatoriano. «Tratamos a todos por igual, a todos por igual», repite insistente, «pero sí que es verdad que si te toca una mesa de guiris, que además están 'animados', te afanas un poco más para intentar conseguir una mejor propina», confiesa pícaro.

«Guárdese el cambio»

Pero no solo en los templos gastronómicos se dejan estos días buenas propinas. En la Basílica de Santa María, uno de los reclamos turísticos de la Parte Vieja, el precio de la entrada para visitar el templo es de tres euros. «Los turistas nacionales que pagan con un billete de cinco euros esperan siempre el cambio», afirma José, el sacristán. «Los extranjeros, en cambio, nos suelen decir 'keep the change' (guárdese el cambio)». «Aquí somos más 'puñocerrado'», sentencia.

«Tratamos a todos por igual. Pero si hay guiris 'animados', te afanas más en hacerles reír»

No en vano, en culturas como la anglosajona se acostumbra a dejar al menos un 10% del precio del servicio. Es una costumbre que, según reconocen resignados algunos de los hosteleros preguntados, «parece que es de las pocas que no les hemos copiado».

En la escalinata de Santa María, llena de gente joven -mayoritariamente autóctona- que apura sus consumiciones al calor del mediodía, el sentir general es más o menos el mismo. A la pregunta de si suelen dejar propina preguntan, a su vez, extrañados: «¿dejar propina? Ya son bastante caras las consumiciones de por sí».