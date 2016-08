Internet se convierte en un maná para el fraude en Gipuzkoa

Antaño eran los robos en pisos y trasteros. Ahora, la modalidad delictiva en auge son las estafas, principalmente las que se cometen a través de internet. Es un fenómeno global, sobre todo por el elevado número de operaciones de compraventa que se realizan a través de la red. Euskadi no es ajena a este crecimiento.

Según las estadísticas que maneja la Ertzaintza y publicadas en la web www.ertzaintza.net, el número de infracciones penales por estafas ha pasado de 3.468 a 4.372 en el primer semestre del año, un aumento del 26,07%, lo que significa que cada mes se producen de media 728 delitos, es decir, 24 cada día.

Por territorios, el crecimiento ha sido muy parejo. En Gipuzkoa ha subido el 25,99%, de manera que se registran de media al mes nada menos que 217 estafas, o lo que es lo mismo, 7 cada veinticuatro horas. En Bizkaia, el incremento ha sido algo superior, un 26,79%, mientras que Álava es la que menos crece, un 23,65%.

Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco precisan que en esta modalidad delictiva «es clave la existencia de la red y el número cada vez mayor de transacciones que realizamos a través de ella».

Las fuentes citadas precisan en este sentido, que más del 70% de las estafas se materializan hoy en día a través de internet. «Debemos concienciarnos de la necesidad de proteger nuestros datos y nuestras claves, y de utilizar siempre páginas seguras al movernos por la red», afirman fuentes del Departamento, que aseguran que «estamos haciendo grandes esfuerzos para reducir este tipo de hechos y creo que poco a poco vamos consiguiéndolo».

Espacio impune

Internet, además, se ha convertido para muchos delincuentes en un espacio de impunidad. Los cuerpos policiales y las fiscalías provinciales reconocen que los ciberdelincuentes caminan muy por delante de ellos.

Recientemente, el fiscal de delitos informáticos de Gipuzkoa, Jorge Bermúdez afirmaba a este periódico que «en estos casos somos nosotros los que vamos varios pasos por detrás. No es que estemos hablando de una delincuencia especialmente sofisticada que haga uso de herramientas tecnológicas de última generación, de cibercrimen. Lo que sucede es que seguimos con la mecánica de afirmar que 'esto es el futuro'. Pero no es así: esto es el presente y en muchos casos, el pasado. Esto de que haya un fiscal especialista para Gipuzkoa está muy bien, pero va a llegar un momento en el que no resulte manejable. Que haya un cuerpo policial con una brigada especializada que tenga unos pocos miembros muy buenos y especializados, podía valer cuando estas actividades eran residuales, pero a día de hoy la avalancha de casos es inabordable».