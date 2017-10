El 'zasca' de Cristina Pedroche a Nuria Roca La de Vallecas recuerda ahora las críticas que recibió de parte de la catalana DV SAN SEBASTIÁN Sábado, 28 octubre 2017, 14:52

No corren buenos tiempos para Nuria Roca. Recientemente despedida de TV3, la catalana ha visto ahora cómo Cristina Pedroche se ha acordado de las críticas que recibió de su parte con motivo de de las palabras que pronunció sobre el amor que sentía hacia su marido, David Muñoz.

Recordemos que entonces, la de Vallecas dijo, entre otras cosas, que «todo lo que bueno que me pasa es gracias a él». Ante esto, Roca respondió argumentando «que hacía un flaco favor a las mujeres por ser extremadamente peligroso». Ahora, tras la polémica generada por sus declaraciones sobre su pareja en 'El Hormiguero', Pedroche ha declarado lo siguiente durante la presentación de su nueva fragancia Sex Symbol, The Superstar, de la cual es embajadora:

«A mí me da igual que me critiquen unos y otros. Sé que hay mucha gente que no me respeta, pero ahora hago mucho yoga y medito, y he llegado al convencimiento de que hay que regalarle a la gente kharma positivo. Porque el Karma al final vuelve. Desearle algo malo a la gente no es bueno, y entonces yo quiero que le vaya bien a ella y a todo el mundo. Pues anda que no ha habido gente que me ha criticado. Si no intentara pasar todo por algo estaría envenenada. Yo solo miro el lado positivo de las cosas».