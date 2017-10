¿Va a volver 'El Príncipe de Bel-Air'? Carlton tiene la respuesta Alfonso Ribeiro ha querido responder a los rumores de que se podría llevar a cabo una nueva versión de la serie DV SAN SEBASTIÁN Viernes, 13 octubre 2017, 13:28

Una de las series más famosas de los 90 encandiló a toda una generación y todavía hoy muchos la recuerdan con cariño. Se trata de El príncipe de Bel-Air, y sobre ella ha hablado recientemente uno de sus protagonista, Alfonso Ribeiro, que dio vida al mítico personaje de Carlton Banks.

El actor ha querido responder a los rumores que hablaban de que se podría llevar a cabo una nueva versión de la serie. Y lo ha hecho con las siguientes palabras:

«Nunca puedes decir nunca, pero estoy bastante seguro de que nunca lo haríamos», dijo en una entrevista a la ABC News. Según Ribeiro, el hecho de que James Avery, el tío Phil, falleciera acabó con las posibilidades de que la ficción regresara

«Mira, no quiero hacerlo y sé que Will [Smith] no querría hacerlo tampoco, no sé si otras personas querrían hacerlo, pero creo que el pasado es el pasado, tenemos que dejarlo ir», afirmaba el actor durante la entrevista.