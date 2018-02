«No he visto ningún activo a nombre de Arantxa» Arantxa y Josep Santacana. Su abogado ha negado que haya propiedades a nombre de la extenista DV Lunes, 26 febrero 2018, 07:44

Estaba anunciada una entrevista con Arantxa Sánchez Vicario como la pieza principal del último 'Sábado Deluxe' y quien realmente se convirtió en protagonista fue el abogado de la extenista. Tras la demanda de divorcio presentada por su marido, Josep Santacana, Aran txa se limitó a decir que «esta es una situación desagradable para mí. Confío en mis asesores y en los tribunales». Quien ofreció más detalles fue el letrado, que negó que su clienta atesore un gran patrimonio.«No he visto que haya ninguna propiedad a nombre de Arantxa. Estamos investigando, pero todavía no hemos encontrado nada a su nombre. No sé dónde están los activos. Cuando lo sepamos, haremos lo posible por resolver el asunto del divorcio con una mediación y un acuerdo confidencial. Hay algunas deudas y obligaciones que pagar», afirmó el jurista.