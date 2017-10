La verdad de la supuesta pelea entre Pilar Rubio y Cristina Pedroche La colaboradora de 'Zapeando' ha hablado del asunto DV SAN SEBASTIÁN Viernes, 27 octubre 2017, 15:07

Cristina Pedroche y Pilar Rubio fueron compañeras de manera fugaz en 'Sé lo que hicísteis'. De hecho la primera entró en 'SLQH' para sustituir a la segunda y desde entonces han llevado carreras inversamente proporcionales. Mientras Pedroche no para de crecer profesionalmente, Pilar Rubio se ha estancado. No obstante, una polémica las ha salpicado últimamente. Supuestamente Pedroche habría vetado hacer las Campanadas junto con su excompañera.

Pero ha sido la propia Cristina, en una entrevista en 'La otra crónica', quien se ha encargado de zanjar una polémica , que afecta también a su marido, que publicó el 'Diario Gol': «Yo no he vetado a nadie. Ya basta con esa web, Diario Gol... Es algo machista, porque sólo están buscando guerra entre mujeres. Guerra entre hombres no existe. Además, es que yo me llevo bien con Pilar Rubio. El último aniversario lo celebró en StreetXo Madrid, que ella subió la foto. Es que me llevo muy bien con ella y con Sergio Ramos».

La propia colaboradora de 'Zapeando' aleja todo tipo de rumores con sus palabras. Rechaza que no pueda estar con Pilar en el mismo foco porque le reste belleza. «Si me ponen a Pilar al lado, ideal, porque voy a brillar. Más brillamos. No es lo mismo una belleza que dos bellezas. Más, más atención. Tanto Pilar como Cheona o Anna Simón o Ana Morgade o a quien quieran» explica Pedroche.