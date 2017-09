La última locura de moda, llevar fajas en los brazos

En realidad, la fundadora de Spanx, Sara Blakely, no habla de faja, sino de medias para los brazos, aunque no sabemos muy bien para qué quieres ponerte medias en los brazos teniendo camisetas y jerseys de manga larga... No, no debe ser el frío la razón de ser de esta nueva prenda, sino un nuevo paso hacia el objetivo de la marca: que nada se mueva de su sitio.

«Se trata de una solución para los brazos, para que parezcan más lisos y esbeltos, que además tiene un tacto maravilloso», ha explicado Blakely. (Más información en Mujerhoy.com).