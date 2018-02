Toño Sanchís: «Belén Esteban es poco propensa al aseo»

Toño Sanchís ha vuelto a lanzar uno de sus dardos envenenados contra Belén Esteban. El mánager ha aprovechado su paso por el espacio radiofónico 'MorninGlory' para atacar a la que un día fue su representada. Entre otras lindezas ha dicho que la colaboradora de 'Sálvame' "es poco propensa al aseo". Ha añadido que "eso ya lo han dicho en público".

"Este personaje no es como ella se muestra, a mí me lo ha demostrado, me ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño a la gente que yo quiero y eso es muy difícil perdonar", ha asegurado Sanchís.