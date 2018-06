Un tirón de orejas a Angelina Jolie La pareja de actores, cuando aún estaban juntos. / AFP El juez amenaza con retirarle la custodia de sus hijos si no permite a Brad Pitt relacionarse más con ellos I. C. Jueves, 14 junio 2018, 07:54

Angelina Jolie va a tener que tomar medidas si no quiere que le retiren la custodia de sus seis hijos. Según publica la revista 'People', el juez que lleva su divorcio advierte a la actriz que «es importante que cada uno de los niños tenga una relación sana y fuerte con su padre y su madre», y reclama a Jolie que permita que Brad Pitt cuide de esa relación. El juez también da precisas instrucciones sobre cómo deberán organizarse las cosas a partir de ahora para ayudar a Pitt a tener acceso a sus hijos sin los problemas con los que se ha encontrado desde que, hace ya casi dos años, la pareja más famosa de Hollywood dio por terminada su relación. El magistrado adjunta un horario de visitas detallado para todo el verano, que incluye varios días de vacaciones de los niños con su padre, y exige a la actriz que permita que los chavales puedan hablar por teléfono con él sin supervisión ni interferencia de su madre. Eso sí, un psicólogo deberá estar presente cuando Brad comparta su tiempo con Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) y Vivienne y Knox (9). De momento, a la espera de ver cómo se resuelve el conflicto, la actriz tiene la custodia completa de sus hijos, pero está claro que su 'ex' no piensa descansar hasta conseguir que sea compartida.