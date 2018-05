«Tendremos que tirar de abuela» 'Por si acaso'. La presentadora ha rodado un 'fashion film' para Cortefiel. / R. C. Eva González se reincorpora al trabajo a las siete semanas del parto. «Cada una vive su baja maternal como puede o como quiere», sentencia ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 5 mayo 2018, 00:30

La maternidad es única para cada persona y cada cual la vive de una manera», comentó Eva González justo antes de anunciar que piensa reincorporarse «ya mismo» al trabajo. A las siete semanas de haber traído al mundo a su primer hijo, Eva ha comparecido ante la prensa para presentar 'Por si acaso', título del 'fashion film' de la firma Cortefiel que la presentadora ha rodado a las órdenes de Kike Maíllo, junto a Martina Klein y Javier Rey. La mujer de Cayetano Rivera, que repite como imagen de la marca, no solo figura entre las famosas que han recuperado la silueta en tiempo récord tras un parto sino que también acaba de ingresar en el club de las que se reincorporan al trabajo saltándose a la torera (nunca mejor dicho) las 16 semanas remuneradas de la baja por maternidad.

Amaia Salamanca, Sara Carbonero, Pilar Rubio y Anne Igartiburu, entre otras 'celebrities', hicieron lo mismo. Y su decisión no estuvo exenta de polémica... Para otras madres, renunciar a un derecho conquistado a base de mucho esfuerzo y reivindicación es un paso atrás para las mujeres. «Pero la interpretación no es un trabajo de oficina donde te puedas coger tus cuatro meses por maternidad», puntualizó Amaia Salamanca cuando estaba embarazada de su tercer hijo. Con los dos primeros se había reincorporado muy pronto al trabajo. Carbonero solo aguantó mes y medio sin ponerse ante una cámara. Igartiburu volvió al plató de 'Corazón TV' a las seis semanas de haber dado a luz y Pilar Rubio regresó a 'El Hormiguero' dos meses después del parto.

Eva González lo tiene clarísimo. A las siete semanas del nacimiento del pequeño Cayetano ha vuelto a retomar su agenda laboral. Y defiende su postura. «Me reincorporo ya. No queda otra. Hay que volver al trabajo y no pasa nada. Cada una vive su incorporación laboral como puede o como quiere -argumenta la sevillana-. Y es respetable tanto quien se pueda permitir el quedarse en casa un año, como quien tiene su baja de maternidad de cuatro meses, como quien se tiene que incorporar al mes de haber sido madre».

Con el mismo desparpajo andaluz que derrocha en el plató de 'MasterChef', la ex Miss España elude cualquier crítica y no está dispuesta a entrar en polémicas. Es evidente que el exitoso 'talent show' gastronómico contiene algún ingrediente adictivo que ha enganchado poderosamente a su presentadora. Su marido, Cayetano, llegó a expresar su deseo de que se retirara a descansar los últimos meses. Pero Eva agotó el plazo todo lo que pudo. «Estuve en los cinco o seis primeros programas y luego lo dejé en manos de mis compañeros, que me iban contando lo que ocurría. Lo he vivido desde la distancia, pero estoy deseando volver. El 'Celebrity' va a ser maravilloso con concursantes como Dell'Atte y Vaquerizo, lo vamos a pasar genial», anticipa. Y avisa que piensa llevarse al plató a su bebé para que lo conozcan Jordi, Pepe y Samantha, «que hasta ahora solo lo han visto en fotos y vídeos, porque nosotros hemos estado en Sevilla».

Ojeras de 'mamá-panda'

La maternidad es una sorpresa diaria para Eva González. «Soy muy alemana, muy metódica y ordenada. Yo pensaba que los niños tenían patrones de comportamiento y que hacían siempre lo mismo. Pero me he dado cuenta de que cada día es diferente». Por ejemplo, no pudo acudir al bautizo de su nueva sobrina, Carlota, hija de Kiko Rivera, «porque ese día el bebé estaba muy pejiguero y preferí quedarme con él en casa». Confiesa estar en la etapa de no dormir... «Las ojeras me las disimula el maquillaje, pero yo ahora mismo pertenezco al club de las 'mamás-panda' -bromea-. Eso sí, el niño tiene que quejarse porque eso significa que está vivo».

Hay quien dice que los hijos unen y quien los considera un motivo de divorcio. Eva González no es partidaria de tópicos. «Los hijos ni unen ni desunen -sentencia-. En nuestro caso era algo que queríamos hacer y teníamos muy claro lo que nos venía encima. Ahora estamos conociéndonos el bebé y nosotros, y adaptándonos a esta nueva situación, que es muy bonita».

La pareja compite por hacerse con el niño... «Ahora me toca cogerlo a mí, que tú ya lo has tenido toda la tarde». Cayetano, en palabras de su mujer, es «el mejor padre del mundo», pero se ha incorporado al trabajo antes que ella. «El padre está toreando. Y yo vuelvo ya al plató... Así que tiraremos de abuela», admite Eva.