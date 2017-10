El terrible pasado del protagonista de 'Malcolm in the Middle' Ahora está satisfecho por haberse centrado en la música o la conducción en carreras. Confesó haber sufrido nueve conmociones cerebrales y varios microinfartos Domingo, 15 octubre 2017, 13:07

El actor Frankie Muniz, encargado de protagonizar el papel de Malcolm de la serie ‘Malcolm in the Middle’, reconoció no recordar absolutamente nada de sus seis años de participación en la producción. Así lo hizo ante las cámaras del programa de ABC ‘Dancing with the starts’, donde también reveló haber sufrido varios problemas de salud que le hacen tener importantes pérdidas de memoria. Padeció nueve conmociones cerebrales y varios microinfartos: «Apenas recuerdo la serie. Siento que no fuese yo». ¿Le recuerdas? Esto fue de él.

El actor de ‘Breaking Bad’ Bryan Cranston es su punto de apoyo. Confesó que él se encarga de recordarle muchas cosas vinculadas a su trabajo. A pesar de su problemática, Muniz reconoce ser una persona feliz con su carrera y con haber decidido centrarse en otros campos como «la música o la conducción en carreras», según recoge ‘Fórmula TV’.