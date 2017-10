El terrible pasado de Mario Vaquerizo El marido de Alaska se confiesa sobre varios aspectos de su vida, su matrimonio y sexualidad DV SAN SEBASTIÁN Sábado, 14 octubre 2017, 14:47

Mario Vaquerizo ha concedido una entrevista a ABC en la que habla de varios aspectos de su vida personal y hace algunas confesiones realmente sorprendentes.

Sobre su matrimonio

«Dicen que estamos juntos por conveniencia porque cuestionan mi condición sexual. No fuerzo el querer aparentar, es una cuestión de naturaleza. Cuando se cuestiona eso no es contra mí sino que están cuestionando a mi mujer».

Su sexualidad

«No siento como una ofensa que me llamen maricón porque con todos mis amigos gais, entre nosotros nos llamamos maricones y no pasa absolutamente nada».

Paternidad

«Sí, me hubiese gustado tener hijos. Olvido no tiene instinto maternal, a mí sí que me hubiese gustado ser padre pero no ahora, a mis 43 y ella es 11 años mayor que yo».

Pasado y acoso

«A mí me tiraban piedras de pequeño en el colegio porque iba con chicas y me llamaban maricón, y es verdad que en un momento dado cuando eres más pequeño y te estás formando físicamente y mentalmente eso te afecta. Tengo mucha suerte de estar muy unido a mi familia que siempre me ha apoyado. Yo me acuerdo que mi madre me decía: 'Niño, con lo bien que te va a ahora, no te pintes los ojos, no te pongas tacones', y yo le decía: 'Mamá lo voy a hacer sí o sí', y ahora está encantada conmigo. Hay que actuar con naturalidad y estar muy seguro de lo que eres y yo a veces incluso rozo la arrogancia, por esa seguridad que tengo en mí mismo».