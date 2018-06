Tamara Falcó debuta como diseñadora

Trabajó en Inditex, donde tuvo su primer contacto con la moda, pero enseguida cambió la ropa por el vino y, en 2005, metió la nariz en el negocio vitivinícola de su padre, Carlos Falcó. De los caldos se pasó a la organización de eventos en El Rincón, el palacio que su progenitor regenta en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. Así, hasta 2012, cuando descubrió a Dios. Lo católico no quita lo pecuniario y, desde entonces, alterna los rezos con los 'photocalls', las exclusivas en revistas y otras lucrativas fórmulas de explotación de su imagen y la de su familia. Se estima que Tamara Falcó Preysler factura en torno a 10.000 euros por sarao. Saquen la calculadora. Con semejante colchón y con su popularidad de nuevo en auge tras su inefable entrevista a Mario Vargas Llosa, Nobel y novio de mamá, y su deslenguada participación en el programa de Bertín Osborne, la cuarta hija de la Preysler se permite cerrar el círculo y debutar ahora como diseñadora de moda.

Tras casi dos años de preparativos presenta 'TFP by Tamara Falco', su propia firma online, donde ha puesto a la venta once vestidos vaporosos. Lucy, el más económico, a 180 euros. Ania, el más caro, 650 euros. La debutante ha tirado de su hermana Ana Boyer y de su madre para promocionarlos. Parece que esta vez va en serio. Su presentación (en inglés) al mundo lo dice todo: «Mi nombre es Tamara, 'Tammy' para mis amigos, y esta es mi primera colección... Mi historia comienza en la hermosa España con un padre de ojos oscuros llamado Carlos Falcó y una belleza exótica de una isla lejana llamada Isabel Preysler. Mi amor por la moda me ha seguido durante toda mi vida, pero ha sido intrínseco al amor por la belleza ... porque la belleza es un reflejo de Dios... ¡Por favor, tened paciencia! Todo es trabajo artesanal y aprenderé más a medida que pase el tiempo... Espero que la gente que compre estas prendas se sienta tan maravillosa como yo cuando las llevo puestas», saluda desde su tienda.