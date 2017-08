La tajante respuesta de Alba Carrillo a los dardos de Jordi González La modelo ha replicado al presentador por las declaraciones no muy cariñosas que éste le lanzó en 'Mad in Spain' EL DIARIO VASCO Viernes, 11 agosto 2017, 18:37

La modelo y exconcursante de 'Supervivientes 2017' Alba Carrillo ha disfrutado de unos días de vacaciones en compañía de su madre y su hijo. Mientras, el presentador Jordi González hacía unas declaraciones no muy agradables sobre ella. «No la soporto» aseguraba, una sentencia que no ha tardado en replicar Carrillo, según ha recogido el programa 'Cazamariposas'.

Jordi Gonález aprovechó la presentación de una de sus invitadas en 'Mad in Spain' para lanzarle un dardo a Alba Carrillo: «Teresa Bueyes es abogada de gente muy conocida, pero creo que has dejado de representar a una persona que es conocida desde hace un cuarto de hora y se cree muy famosa, alguien a quien yo no soporto», mantenía mientras aseguraba que jamás dirá su nombre.

Ahora, ha sido Alba Carrillo quien le ha dado la réplica. «Me lo he pasado pipa en mis vacaciones y el comentario de este señor... pues como muchos otros comentarios», contestaba Carrillo mientras intentaba evadir el tema. Pero finalmente dijo: «El comentario de este señor me importa un pepino». Y es que la modelo no pide «perdón a todo el mundo y entonces hay gente que se pica».

Los reporteros de 'Cazamariposas' también preguntaron sobre el futuro televisivo de Lucía Pariente. En los últimos días se ha comentado la posibilidad de que la madre de Alba Carrillo participara en 'Gran Hermana VIP', sin embargo, parece que tiene un condicionante un poco peculiar. «Irá cuando cambien al presentador», aseguraba Carrillo.