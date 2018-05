La crueldad de Sofía contra María Jesús en 'Supervivientes' Sodía Suescun arremetió duramente contra María Jesús. / Telecinco La joven pamplonica atacó sin piedad a la ex Miss España con despectivos comentarios sobre su intimidad, provocando el llanto de la modelo JOSEBA FIESTRAS Viernes, 4 mayo 2018, 19:01

El hambre, las pruebas o la resistencia física es lo de menos en 'Supervivientes'. Superar los dardos envenenados de tus compañeros y las broncas exaltadas en la Palapa tiene mucho más mérito, sin duda. Sofía Suescun se ha convertido en la gran protagonista de esta edición del reality, y no precisamente por su capacidad aventurera (que también, porque mientras todos se quejan de las fatalidades de la isla, ella parece que está de vacaciones, y eso es una virtud). No hay conexión en la que la joven no escupa sapos y culebras sobre amigos o enemigos. Sabe que debe entretener al personal a costa de broncas y domina el terreno como nadie.

En la última gala, la ganadora de 'Gran Hermano 16' cargó duramente contra María Jesús Ruiz. La tensión se venía arrastrando desde la semana pasada y la muchacha trufó de vídeos escandalosos la jornada. La ex Miss España y Romina Malaspina se metieron con su físico hace siete días y aquello bastó para que Sofía sacara toda su artillería. «Necesitáis que salga vuestra cara (en la pantalla) y decidísteis meteros conmigo», comenzó avisando. Y prosiguió. «Dices una cosa y al momento lo contrario, tienes que ver a un psiquiatra», sugirió. Pero la batalla no había acabado y, sin madurar su discurso, mentó a las niñas de la modelo. «Tus hijas se van a avergonzar de ti», esputó sin piedad. Jorge Javier retomó el polémico vídeo ante la imagen de una María Jesús humillada y a punto del llanto. «Cada uno es responsable de sus palabras, no me quiero hacer mala sangre», quiso zanjar la andaluza. Pero el presentador, viendo que quedaba carne en el asador, siguió presionando y la escaleta pedía unas imágenes aún más contundentes. «No tiene ni puta idea de belleza –embestía Sofía desde la playa- porque si no que me explique cómo se podía meter en la cama cada noche con ese hombre por tener protagonismo. Todo por fama y dinero. No puede hablar con tanta prepotencia con el currículo que tiene». Vuelta al directo y angustia en el rostro de la Miss, que solo acertó a decir que ella ama a Julio (su actual pareja). «Yo me refería a Gil Silgado», aclaró su contrincante.

El silencio se apoderó de la Palapa durante unos segundos. «No pienso dedicarle ni un minuto a esta señorita, por llamarle algo», anunció María Jesús, que no pudo evitar emocionarse. Y ni por esas. «Esta mujer llora siempre sin lágrimas… o igual es que hace que llora para llamar la atención», ironizó la de 'Gran Hermano'. «La supervivencia no queda solo en un plató de televisión dando gritos, es una vida. Hay que ganarse el respeto de la gente y para eso hay que ser persona», filosofó entonces María Jesús despachando la contienda, de momento.

Por lo demás, Melissa Vargas fue la expulsada por el público; Francico y Hugo son los líderes de sus respectivos equipos, y se ganaron la inmunidad con ello; los que estaban en Cayo Paloma se van a Playa Cabeza de León, y viceversa; Sofía llamó «metemierda» a Sergio, con una bronca al día no tiene bastante; y los nominados de esta semana son María Jesús, Alberto Isla, el Maestro Joao, Romina Malaspina, Sergio Carvajal y Raquel Mosquera.