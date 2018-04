Isa Pantoja y Alberto Isla se casan en 'Supervivientes' con la bendición de Kiko «No puedo estar más emocionado al ver que te casas con el padre de tu maravilloso hijo», le dijo 'Paquirrín' a su hermana INÉS RODRÍGUEZ Lunes, 9 abril 2018, 11:36

'Supervivientes' ha celebrado este domingo una boda en directo. Isa Pantoja y Alberto Isla se han unido en matrimonio por el rito garífuna. Una celebración por todo lo alto -y ante las cámaras- en la que no han faltado los anillos, la tarta, el ramo, los invitados... o una madrina de cartón.

Tras la petición de mano del pasado jueves, Telecinco ha organizado a toda prisa el evento. Pero la sorpresa no ha llegado de la playa de Cayo Menor, sino en la llamada telefónica que Kiko Rivera a hecho al programa para bendecir la unión.

De sobra son conocidos los altibajos que minan la relación de los hermanos Pantoja, o la manifiesta enemistad entre Kiko y Alberto Isla. De ahí que la audiencia se haya sorprendido con el gesto de 'Paquirrín'. «Sabes que te quiero y no puedo estar más emocionado al ver que te casas con el padre de tu maravilloso hijo. Qué lugar más bonito para una boda, me parece estupendo», declaró. Unas bonitas palabras que hizo extensivas al Alberto Isla. «Aquí no solo tienes a un cuñado, tienes también a un amigo».

También se ofreció Kiko Rivera a organizar la fiesta post-boda del enlace que, una vez finalizado 'Supervivientes', podría celebrarse en España. Un gesto que Isa Pantoja agradeció con un deseo: que Kiko sea su padrino.

Alejandro Albalá

Menos entusiasmado se mostró Alejandro Albalá, ex marido de Isa Pantoja, que también se encontraba en la isla visitando a su hasta ahora presunta novia, Sofía. Y es que a pesar de que felicitó a Isa Pantoja, reconoció ante Sandra Barneda qué es lo que había pensado en realidad. «¿Otra boda?, esta chica no gana para disgustos», ironizó.