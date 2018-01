La sorpresa de De Gea a Edurne en 'Got Talent' "¡Qué bonito, no se le puede querer más, de verdad!", dijo la protagonista DV Viernes, 26 enero 2018, 15:20

David de Gea, el portero del Manchester United, mandó a su novia Edurne un regalo en pleno progama de Got Talent. Santi Millán, el presentador del 'talent show', irrumpió en el escenario con un ramo de rosas rojas preguntando para quién serían.

La primera pista que dio fue que eran para uno de los cuatro miembros del jurado. Tras esto, Risto se descartó: "No es para mí, es que yo ya tengo la mía". Los mismo manifestó Jorge Javier: "Ya te digo yo que para mí no son, no me gustan las rosas y menos las rojas".

Finalmente, tras estos momentos de especulaciones y bromas, Santi Millán desveló que la destinataria era Edurne, y que el culpable era su novio David De Gea: "¡Son para Edurne y se las manda alguien muy especial!". Edurne reaccionó entusiasmada: "¡Son de David! ¡Qué bonito, no se le puede querer más, de verdad".